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Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol!

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Turuncu-lacivertliler bu sezon ligde oynadığı 5 maçta da kalesini gole kapatırken Başakşehir'in attığı 9 gol de 9 farklı oyuncudan geldi

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  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rakibinin ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    Vodafone Park'ta ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede turuncu-lacivertli ekibin galibiyet golü yeni transferi Bertrand Traore'den geldi.
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, oynadığı 5 maç sonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 13'e yükseltti ve aynı puana sahip Beşiktaş ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 7 maçı da kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, bu sezon oynadığı 12. resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    KALESİNİ YİNE GOLE KAPADI

    Turuncu-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 5. maçta da kalesini gole kapattı.
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    Ligin ilk maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Arabam.com Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. 
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertli ekip Beşiktaş'ı da 1-0 mağlup etmeyi başardı.
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    Turuncu-lacivertli ekip, ligin 4. haftasını bay geçmişti.
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    9 GOL 9 FARKLI OYUNCUDAN

    Beş maçta kalesini gole kapatan Medipol Başakşehir'in bu sezon ligde attığı 9 gol 9 farklı oyuncudan geldi.
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    Turuncu-lacivertli takımın ligdeki gollerini Traore, Berkay Özcan, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Münir, Nacer Chadli, Patryk Szysz, Philippe Keny ve Serdar Gürler'den geldi.
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    BEŞİKTAŞ KARŞISINDAKİ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

    ​​​​​​​Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile rekabetinde galibiyet sayısındaki üstünlüğünü sürdürdü.
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    Rakibiyle tarihindeki 32. kez karşı karşıya gelen turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında 10. galibiyetini elde etti. 
  • Başakşehir'de 9 farklı isimden 9 gol! Başakşehir maçları ve haberleri

    Siyah-beyazlı ekibe karşı 8 yenilgisi bulunan Medipol Başakşehir, 14 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

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