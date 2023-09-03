Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı 3 maçta da yenilen RAMS Başakşehir'de şok bir ayrılık yaşandı. Turuncu-lacivertli ekip, 42 yaşındaki teknik adam Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak vedalaştı.

Başakşehir'in sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Emre Belözoğlu ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın başında şimdiye kadar 86 maça çıkarken, 44 galibiyet elde etti, 21 de mağlubiyet aldı. 21 maçı ise beraberlikte tamamladı.