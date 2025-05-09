Başakşehir'de penaltı kararı: Amrabat cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'yi konuk eden Başakşehir, Sofyan Amrabat'ın müdahalesi sonrasında 18. dakikada penaltı kazandı. Sarı kart gören Amrabat, gelecek maç cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Başakşehir penaltı kazandı.
Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat'a sarı kart gösterdi.
Amrabat, bu kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.
Başakşehir'de Amrabat'ın faulü sonrası kazanılan penaltıda Piatek, kaleci Livakovic'i geçemedi.