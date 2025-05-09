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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir'de penaltı kararı: Amrabat cezalı duruma düştü - Rams Başakşehir Haberleri

        Başakşehir'de penaltı kararı: Amrabat cezalı duruma düştü

        Fenerbahçe'yi konuk eden Başakşehir, Sofyan Amrabat'ın müdahalesi sonrasında 18. dakikada penaltı kazandı. Sarı kart gören Amrabat, gelecek maç cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 20:31 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:31
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        Başakşehir'de penaltı kararı!
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        Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşan Başakşehir penaltı kazandı.

        Amrabat, karşılaşmanın 18. dakikasında Leo Duarte'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Burak Pakkan, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi ve Amrabat'a sarı kart gösterdi.

        Amrabat, bu kartla cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

        Başakşehir'de Amrabat'ın faulü sonrası kazanılan penaltıda Piatek, kaleci Livakovic'i geçemedi.

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