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Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi ve sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi

  • 01
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: 90 dakikaya baktığınızda Başakşehir, G.Saray'a göre sahaya daha iyi yayılıyor, daha akıllı oynuyorlar. Yani çalışmışlar. G.Saray'da hiç bir şey yok, tamamen bireysel. Yani G.Saray kötü değil, çok kötü. Galatasaray'ın kalesinden Muslera'yı alın dün gece, bir başka kaleci koyun. Maç kaç kaç biterdi? Bir puanı kazanan Galatasaray görünüyor, iki puanı kaybeden takım ise Başakşehir. (Sabah)
  • 02
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: Sezon boyunca Galatasaray’ın kronikleşen orta alandaki yaratıcılık eksikliği yine fazlasıyla göze çarptı. Berkan ve Taylan işin savunma tarafını yerine gertirdiler. Cicaldau’yu ise bir kez daha sahada göremedik. Durum böyle iken hücumda tüm yük öndeki 3 oyuncunun üzerindeydi. Kerem aldığı tüm topları ezdi. Mustafa Muhammed sahada yoktu ve sadece Ryan Babel tek başına adeta havanda su döven bir görüntüdeydi. 
  • 03
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: Başakşehir, 2’nci yarıda tempoyu yükseltti ve oyunun tüm kontrolünü ele geçirdi. Özellikle Trezeguet ile etkili olan ev sahibi, bulduğu fırsatlarda Muslera’yı geçemedi. Uruguaylı file bekçisinin yanı sıra Galatasaray’da Nelson ve Alparslan da skorun 0-0 da kalmasını sağlayan diğer aktörlerdi. Ancak özetle 2 takımın da oynadığı futbol izleyenleri memnun etmedi ve hayal kırıklığı yarattı. (Hürriyet)
  • 04
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: İkinci yarı Başakşehir kontrolü tamamen eline aldı, yoğun bir baskı kurdu. Kerem'in hiç top götüremeyişi veya ona imkân bulamayışının yanında ilk yarının başarılı ismi Babel'in yorulmasına, Muhammed'in sadece yürüyerek oynaması da eklenince bütün yük orta saha ile defans bloğuna düştü.
  • 05
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: Sonra iki tarafta da oyuncu değişiklikleri başladı ve ikinci yarıyı çok mahkum oynayan Galatasaray son dakikalarda iki önemli pozisyon buldu. En neti de maçın bitiş düdüğünden hemen önceydi. Galatasaray'ın dünkü 1 puanında öne çıkan 1 numaralı isim Muslera idi... (Sabah)
  • 06
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, Başakşehir'den 1 puan aldıysa bunun iki nedeni vardır: 1- Kaptan Muslera olağanüstü oynadı. Müthiş kurtarışlara yaparak takımını ayakta tuttu. 2- Nelsson savunmada bir gladyatör gibi savaştı. Topu rakibe bırakarak oynamak Galatarasay'a Avrupa'da namağlupluk ve liderlik getirmişti. Domenec Torrent'in geldiği günden beri kontrollü oyunu geliştirme adına yeterli kafa yormaması, Galatasaray'ın ligdeki performansını fazlasıyla olumsuz etkiledi. 
  • 07
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, Başakşehir'e karşı hücumda yeterince etkili olmadı. Çünkü Berkan ve Taylan gibi pas kalitesi düşük, teknik becerisi yetersiz, final pasları olmayan iki oyuncunun katkı sağlamaması bu kısırlığın baş sorumlusudur. Fatih Terim devre arasında Burak Elmas'tan Mohamed Elneny, Gedson Fernandes ve Trezeguet transferlerini istemişti. Yönetim ne yaptı; Erick Pulgar, Semih Kaya ve Bafetimbi Gomis'i aldı. Maç boyu Başakşehir'in yüzde 50 hücum gücünü üstelenen, slalom yapar gibi atağa hızlı çıkan Trezeguet'yi gördükten sonra başkan Elmas acaba pişmanlık duymuş mudur? (Fotomaç)
  • 08
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER: Emre Belözoğlu pas futbolunu iyi oynatan bir hoca. Neredeyse maçın üçte ikilik bölümünde Başakşehir çok rahat paslaştı, oyuna hakimdi, gol pozisyonlarına girdi, kalede Muslera devleşmese tabela çok farklı olurdu. Artık rakipleri sezon başından beri Galatasaray’ın oynadığı futbolu, daha doğrusu oynamadığı futbolu ezberlemiş. 
  • 09
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER: Berkan, Taylan, Cicaldau... Bu üçlü, Süper Lig’in en başarısız orta sahası. Bir tek olumlu pas veremiyorlar. Bu çocuklara da kızmıyorum, koşup mücadele ediyorlar ama kaliteleri bu.. Başakşehir oynadığı futbol, girdiği gol pozisyonlarıyla mücadelede galibiyeti daha çok isteyen taraftı (Milliyet)

     
  • 10
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN: Başakşehir'in ikinci yarıda oynadığı 30 dakikalık bölüm gerçekten yüksek kalite bir oyundu. Bu maçın sonunda Medipol Başakşehir'in 2 puan kaybettiğini söyleyebiliriz. Fatih Terim takımdan çok erken ayrıldı. 
  • 11
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    RIDVAN DİLMEN: Takımın başında olsaydı muhtemelen yine şampiyon olamazdı ama cebinde 60 puan olurdu. Torrent'in taktik disiplin sağlama arzusunu anlayabiliyorum ancak takımın Torrent ile olan puan ortalamasına bakalım, son yılların en kötülerinden biridir. Torrent için özgeçmişine Galatasaray eklemek büyük bir olay.
  • 12
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    ÖNDER ÖZEN: Başakşehir'in öyle bir 20 dakikası var ki resmen sardılar Galatasaray'ın etrafını ve birçok pozisyon buldular o dönemde. Muslera ve Alpaslan böyle oynamasa Başakşehir farklı kazanabilirdi. Kalite tesadüf değildir. Bazen 11 tane kaliteli oyuncu bile size yetmeyebiliyor. Takım planlaması konusunda bu takımı birbirine bağlayacak birkaç "usta" lazım. En başta da stoperlerin önünde Fernando tarzı bir isme ihtiyaç olduğunu düşünüyorum
  • 13
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

    METİN TEKİN: Özellikle ikinci yarıda çok net bir Başakşehir oyunu vardı. Galatasaray hakkında olumlu şeyler söylemek çok zor. Kulübün her bir tarafında birçok soru işareti var. Cicaldau'nun teknik kalitesi yüksek ancak oyun kurulumu, top taşıma gibi alanlarda hiçbir etkinliği olmayan bir oyuncuya dönüştü zamanla. Maçın ikinci yarısında ağır bir Başakşehir üstünlüğü vardı, Torrent'in, Galatasaray adına dengeli bir oyun olduğu açıklamasına katılmamız çok zor.
  • 14
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları
  • 15
    Başakşehir - Galatasaray yazar yorumları

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