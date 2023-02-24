Başakşehir Gent maçı için artık geri sayım başladı. Son 16 turunda oynanacak zorlu mücadelede temsilcimiz Başakşehir, çeyrek final için sahaya çıkacak. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Başakşehir Gent maçları ne zaman, hangi tarihlerde oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?