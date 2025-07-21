Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu!

        RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More'yi geçmesi halinde 3. eleme turunda Viking-Koper eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başakşehir'in, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu.

        İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucunda turuncu-lacivertliler, 2. eleme turunda PFK Cherno More'yi elemesi halinde, 3. Eleme Turu'nda Viking FK - FC Koper eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

        Turda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde