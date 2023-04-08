İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı ekleniyor. Tek yönde, günde 70 bin yolcuya hizmet verecek olan Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattının açılışı 8 Nisan 2023 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak bulunuyor. Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılışı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor. İşte 8 Nisan 2023 Cumartesi İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...