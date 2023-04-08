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Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılışı için bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte 8 Nisan İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar!

Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak olan Başakşehir - Kayaşehir metro hattı 8 Nisan Cumartesi günü açılıyor. Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan olmak üzere toplamda 4 durağı bulunan Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılıyor. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak olan yollar ve alternatif güzergahlar hakkında merak edilenler...

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  • Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılışı için bazı yollar trafiğe kapatılacak! 8 Nisan 2023 Cumartesi İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar!

    İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı ekleniyor. Tek yönde, günde 70 bin yolcuya hizmet verecek olan Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattının açılışı 8 Nisan 2023 Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak bulunuyor. Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılışı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılıyor. İşte 8 Nisan 2023 Cumartesi İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar...
  • Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılışı için bazı yollar trafiğe kapatılacak! 8 Nisan 2023 Cumartesi İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar!

    BAŞAKŞEHİR - KAYAŞEHİR METROSU AÇILIYOR!

    Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durağı bulunan ve tek yönde günde 70 bin yolcuya hizmet verecek olan Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı ve Başakşehir - Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 8 Nisan Cumartesi günü açılıyor.
  • Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılışı için bazı yollar trafiğe kapatılacak! 8 Nisan 2023 Cumartesi İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar!

    Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı ile; Kayaşehir-Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bakırköy (Kirazlı) arası seyahat süresi 23 dakika olacak.
  • Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılışı için bazı yollar trafiğe kapatılacak! 8 Nisan 2023 Cumartesi İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar!

    İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILIYOR!

    Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı açılışı nedeniyle saat 09:00'dan program bitimine kadar Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. 
  • Başakşehir - Kayaşehir metro hattı açılışı için bazı yollar trafiğe kapatılacak! 8 Nisan 2023 Cumartesi İstanbul'da trafiğe kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar!

    ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

    İstanbul'da 8 Nisan Cumartesi günü trafiğe kapalı olacak Kayaşehir Bulvarı ve Armağan Sokak ile buralara çıkan tüm cadde ve sokaklarına alternatif olarak Gazi Yaşargil Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı kullanılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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