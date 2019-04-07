Süper Lig'in 27. haftasında lider Başakşehir, Atiker Konyaspor'u konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR: 0 - KONYASPOR: 0

(Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor...)

STAT: Fatih Terim

SAAT: 19:00

YAYIN: BeIN Sports 1

HAKEM: Serkan Çınar

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Attamah, Clicy, Emre Belözoğlu, Visca, İrfan Can Kahveci, Mossoro, Elia, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Opanasenko, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jonsson, Jevtovi, Amir, Milosevic, Fofana, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

MAÇTAN NOTLAR

Ligde geride kalan 26 maçta 58 puan toplayan Başakşehir, en yakın rakibi Galatasaray'ın önünde zirvede yer alıyor. Son iki maçını kaybeden Atiker Konyaspor ise 35 puana sahip.

EMRE VE CLICHY DÖNDÜ

Medipol Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor maçında kadroda. Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı sona eren deneyimli futbolcu Gael Clichy'nin de Atiker Konyaspor mücadelesinde sahada. İstanbul ekibinde sakatlığı süren Alexandru Epureanu ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

16. RANDEVU

İki takım arasında bugüne kadar oynanan lig maçlarında ev sahibi takımın üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig’de iki takım arasında daha önce oynanan 15 maçta Başakşehir 8 galibiyet alırken, Konyaspor 1 kez kazandı. İki takım arasındaki 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Başakşehir rakip fileleri 25 kez havalandırırken, Konyaspor 8 gol attı. İstanbul’da oynanan 7 lig maçının 5’ini ev sahibi ekip kazandı. 2 maçta ise taraflar birbirine üstünlük kuramazken, Konyaspor deplasmanda henüz galibiyete ulaşamadı. Bu maçlarda Başakşehir’in 15 golüne, Konyaspor 2 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Konya’da oynanan müsabakayı İstanbul ekibi, Bajic’in golüyle 1-0 kazandı. Konyaspor, Başakşehir karşısındaki tek lig galibiyetini ise 7 Ekim 2007’de Konya’da oynanan maçta 3-2’lik skorla aldı.

Maç öncesinde Başakşehir'in 12 maçlık namağlupluk serisi bulunurken, yeşil-beyazlı takımın 7 maçlık galibiyet hasreti sürüyor.