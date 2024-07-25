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        Haberler Bilgi Spor Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı Başakşehir hangi kanalda?

        Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda?

        Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino ekiplerinden La Fiorita karşı karşıya geliyor. Çağdaş Atan yönetiminde sezonun ilk resmi maçına çıkacak Başakşehir rövanş mücadelesi için avantajlı skoru elde edip, tur kapısını aralamak istiyor. Peki, "Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir maçı hangi kanalda?" İşte Başakşehir-La Fiorita maçı tarihi ve saatine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 01:14 Güncelleme: 25.07.2024 - 01:14
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        Başakşehir-La Fiorita maçı için geri sayım başladı. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında La Fiorita'yı ağırlayacak Başakşehir galibiyet için sahaya çıkıyor. Zorlu mücadele öncesinde, "Başakşehir-La Fiorita maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı Başakşehir hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...

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        BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Başakşehir - La Fiorita maçı 25 Temmuz Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak

        BAŞAKŞEHİR-LA FİORİTA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        BAŞAKŞEHİR’İN 3. TURDAKİ MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

        Başakşehir, La Fiorita'yı elemesi halinde Iberia Tbilisi-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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