Başakşehir Leipzig maçı CANLI YAYIN - Başakşehir maçı hangi kanalda canlı izleniyor? İlk 11'ler ve kadrolar

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor.

BAŞAKŞEHİR - RB LEİPZİG

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Carlos del Cerro Grande

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Skrtel, Ponck, Mbombo, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

LEIPZIG: Gulacsi, Upamecano, Konate, Angelino, Haidara, Sabitzer, Mukiele, Kampl, Olmo, Forsberg, Poulsen

TEKNİK DİREKTÖR: Julian Nagelsmann

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Başakşehir'in Leipzig'i yenmesi, Manchester United'ın da PSG'den puan alması halinde temsilcimizin gruptan ikinci olarak çıkma ya da 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansı sürecek. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip.

İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile PSG, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR, ALMAN EKİPLERİYLE 6. MAÇINDA

Turuncu-lacivertli ekip, Leipzig mücadelesinde, Alman ekipleriyle altıncı kez karşı karşıya geliyor. Başakşehir, Alman takımlarıyla oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

İstanbul ekibi, 2017-2018 sezonunda bir başka Alman temsilcisi olan Hoffenheim ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kaybeden Medipol Başakşehir, sahasında ise rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Başakşehir, 2019-2020 sezonunda da Borussia Mönchengladbach ile UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etti. Evinde rakibiyle 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise rakibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.

İstanbul ekibi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile deplasmanda oynadığı ilk maçı ise 2-0 kaybetti.

35. RANDEVU

Turuncu-lacivertli ekip, bugüne dek yaptığı 34 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 35 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 54 gole engel olamadı.

OKAN BURUK İLE 17. SINAV

Turuncu-lacivertli ekip, geride kalan sezon başında göreve getirilen Buruk yönetiminde çıktığı 16 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Okan Buruk idaresindeki ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti.

Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertli ekip, Okan Buruk yönetiminde Avrupa kupalarındaki ilk galibiyetini ise grubun üçüncü maçında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 yenerek elde etti.

Medipol Başakşehir, dördüncü karşılaşmasında deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 yenip, beşinci maçında ise sahasında Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Grubun son mücadelesinde deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a son dakika golüyle 2-1 üstünlük sağlayan turuncu-lacivertli ekip, adını son 32 turuna yazdırdı.

Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, son 32 turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u, sahasında uzatmaya giden karşılaşmada 4-1 yenerek son 16 takım arasında yer almayı başardı. Turuncu-lacivertliler, Okan Buruk yönetiminde son 16 turu ilk maçında da Kopenhag'ı 1-0 yenmeyi başarsa da deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybederek turnuvadan elendi.

Medipol Başakşehir, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı ilk maçta Leipzig'e 2-0 yenilirken, ikinci karşılaşmasında da PSG'ye aynı skorla mağlup oldu. Turuncu-lacivertli ekip, gruptaki üçüncü maçında sahasında Manchester United'ı 2-1 yenerken, deplasmanda rakibine 4-1 kaybetti.

EVİNDE 18. MAÇ

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 17 maçta, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 17 maçta 17 gol atarken, kalesinde de 17 gol gördü.

SKRTEL'İN 100. MAÇ HEYECAN

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında forma giymesi durumunda kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıkacak. Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı. Skrtel, Liverpool, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları ile 99 kez Avrupa kupalarında sahaya çıktı.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarında attığı 14 golle turuncu-lacivertli takımın en skorer ismi konumunda bulunuyor. Visca'yı, 3'er gol kaydeden Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu, 2'şer kez fileleri havalandıran İrfan Can Kahveci ile Marcio Mossoro takip etti. Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 8 golüne ise Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.