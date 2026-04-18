        Başakşehir maçında Onuachu oynayacak mı? Trabzonspor'da Onuachu sakatlığı geçti mi?

        Başakşehir ile oynanacak karşılaşma öncesinde gözler Paul Onuachu'nun durumuna çevrildi. Taraftarlar, yıldız futbolcunun maçta forma giyip giymeyeceğini merak ederken, teknik heyetten gelecek son açıklama bekleniyor. Peki, Onuachu, Başakşehir maçında oynayacak mı? İşte maç öncesi son durum…

        Giriş: 18 Nisan 2026 - 10:39
        Başakşehir karşılaşması öncesinde en çok merak edilen konuların başında Paul Onuachu'nun sahada olup olmayacağı geliyor. Sakatlık ya da teknik tercih ihtimalleri gündemdeyken, yıldız oyuncunun maç kadrosunda yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Onuachu Başakşehir maçında forma giyecek mi? İşte son gelişmeler…

        ONUACHU, BAŞAKŞEHİR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

        Ağrılarının büyük ölçüde hafiflemesiyle birlikte kontrollü şekilde antrenmanlara başlayan Onuachu, Başakşehir karşılaşmasında forma giymekte kararlı.

        Teknik direktör Fatih Tekke’nin, beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı takdirde oyuncuyu maça yedek kulübesinde başlatmayı planladığı ve karşılaşmanın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak değerlendireceği ifade ediliyor.

        Onuachu’nun ilk 11’de yer alıp almayacağı ise bugün yapılacak son antrenmanın ardından kesinlik kazanacak.

        SON MAÇTA PUAN KAYBI YAŞANDI

        Onuachu’nun eksikliğini Alanyaspor deplasmanında fazlasıyla hisseden Fırtına, sahadan yalnızca 1 puanla ayrılmıştı.

        Ligde son 5 haftalık kritik sürece girilirken, teknik direktör Fatih Tekke bu dönemde puan kaybına tahammül etmek istemiyor.

        Gol krallığı yarışında 22 golle zirvede yer alan Onuachu’nun, yarın oynanacak Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer alma ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
