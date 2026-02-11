Başakşehir öncesi gözler sağ kanatta: Cerny mi, Cengiz mi?

Son olarak Alanyaspor ile evinde berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Başakşehir maçına çevrildi.

Siyah-beyazlılar, ligde 10 maçtır kaybetmese de bunların 5'ini kazanıp 5'inde ise berabere kaldı.

Liderin 15, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 8 puan gerisine düşen Beşiktaş, son haftaların formda ekiplerinden olan Başakşehir karşısında kazanıp Avrupa hattına yeniden yaklaşmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılarda kart cezaları biten El Bilal Toure ve Kristjan Asllani de bu maçta forma bekleyecek. Son oynanan Alanyaspor maçında Cengiz Ünder solda, Vaclav Cerny ise sağda başlamıştı. El Bilal Toure'nin Başakşehir karşısında sol kanada dönmesi beklenirken sağda ise Vaclav Cerny ya da Cengiz Ünder tercih edilecek.