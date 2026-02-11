Canlı
        Başakşehir öncesi gözler sağ kanatta: Cerny mi, Cengiz mi?

        Başakşehir öncesi gözler sağ kanatta: Cerny mi, Cengiz mi?

        Alanyaspor beraberliği sonrası Beşiktaş'ta hedef Başakşehir maçı oldu. Son 10 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen ancak 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Avrupa hattına yaklaşmak için kazanmayı amaçlıyor. Kart cezaları biten El Bilal Toure ve Kristjan Asllani'nin forma giymesi beklenirken, kanatlarda ve orta sahada değişiklik ihtimali bulunuyor.

        Giriş: 11.02.2026 - 12:23 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:25
        Başakşehir öncesi gözler sağ kanatta!
        Son olarak Alanyaspor ile evinde berabere kalan Beşiktaş'ta gözler Başakşehir maçına çevrildi.

        Siyah-beyazlılar, ligde 10 maçtır kaybetmese de bunların 5'ini kazanıp 5'inde ise berabere kaldı.

        Liderin 15, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un ise 8 puan gerisine düşen Beşiktaş, son haftaların formda ekiplerinden olan Başakşehir karşısında kazanıp Avrupa hattına yeniden yaklaşmayı hedefliyor.

        Siyah-beyazlılarda kart cezaları biten El Bilal Toure ve Kristjan Asllani de bu maçta forma bekleyecek.

        Son oynanan Alanyaspor maçında Cengiz Ünder solda, Vaclav Cerny ise sağda başlamıştı.

        El Bilal Toure'nin Başakşehir karşısında sol kanada dönmesi beklenirken sağda ise Vaclav Cerny ya da Cengiz Ünder tercih edilecek.

        Yeni transferlerden Junior Olaitan'ın forvet arkasında, Hyeon-Gyu Oh'un ise yine ileri uçta forma giymesi beklenirken babasının cenazesi için ülkesine giden Wilfred Ndidi'nin durumuna göre Asllani de orta alanda 11'de başlayabilir.

