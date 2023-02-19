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Başakşehir - Sultangazi - Arnavutköy deprem riski ve dayanıklılık haritası!

Kahrmanmaraş'ta meydna gelen ve 11 ilmizde yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası, olası Marmara depremiyle ilgili uzmanların sık sık uyardığı İstanbul ve ilçelerinin deprem riski araştırılıyor. İlçe ilçe ve mahalle mahalle deprem riski haritası İBB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu ilçeler arasında Başakşehir Sultangazi ve Arnavutköy ilçeleri deprem riski ve dayanıklılık haritası da yer alıyor. İşte güncel Başakşehir - Sultangazi - Arnavutköy deprem riski ve dayanıklılık haritası!

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  • Başakşehir - Sultangazi - Arnavutköy deprem riski ve dayanıklılık haritası! Başakşehir - Sultangazi - Arnavutköy mahalleleri deprem riski

    Kahrmanmaraş'taki deprem felaketi sonrası depreme karşı duyarlılık son günlerde kamuoyunda zirveye çıktı. Özellikle olması Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyardığı İstanbul'da yapı stoğu ve ilçelerin depreme dayanıklılığı son günlerdeki duyarlılıkla birlikte yeniden gündemde. İBB tarafından İstanbul'un ilçe ve mahallere göre deprem riski haritası çıkarıldı. Başakşehir  Sultangazi  Arnavutköy ilçe ve mahalleri deprem riski de İBB deprem riski haritası üzerinden incelenebiliyor. Peki, Başakşehir, Sultangazi , Arnavutköy deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Başakşehir, Sultangazi , Arnavutköy mahalleleri depre riski haritası...

     
  • Başakşehir - Sultangazi - Arnavutköy deprem riski ve dayanıklılık haritası! Başakşehir - Sultangazi - Arnavutköy mahalleleri deprem riski

    BAŞAKŞEHİR SULTANGAZİ ve ARNAVUTKÖY NÜFUSU

    İşte TÜİK 2019 verilerine göre Başakşehir  Sultangazi ve Arnavutköy  ilçelerine ait  nüfus bilgileri şu şekilde:

    Başakşehir:  514.900 kişi 

    Sultangazi: 542.531

    Arnavutköy: 326.452

     

     
  • Başakşehir - Sultangazi - Arnavutköy deprem riski ve dayanıklılık haritası! Başakşehir - Sultangazi - Arnavutköy mahalleleri deprem riski

    İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır.

     
  • Başakşehir - Sultangazi - Arnavutköy deprem riski ve dayanıklılık haritası! Başakşehir - Sultangazi - Arnavutköy mahalleleri deprem riski

    "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    BAŞAKŞEHİR SULTANGAZİ ve ARNAVUTKÖY DEPREM RİSKİ HARİTASI

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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