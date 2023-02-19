Kahrmanmaraş'taki deprem felaketi sonrası depreme karşı duyarlılık son günlerde kamuoyunda zirveye çıktı. Özellikle olması Marmara depremiyle ilgili uzmanların uyardığı İstanbul'da yapı stoğu ve ilçelerin depreme dayanıklılığı son günlerdeki duyarlılıkla birlikte yeniden gündemde. İBB tarafından İstanbul'un ilçe ve mahallere göre deprem riski haritası çıkarıldı. Başakşehir Sultangazi Arnavutköy ilçe ve mahalleri deprem riski de İBB deprem riski haritası üzerinden incelenebiliyor. Peki, Başakşehir, Sultangazi , Arnavutköy deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Başakşehir, Sultangazi , Arnavutköy mahalleleri depre riski haritası...