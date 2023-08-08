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        Haberler Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan transfer itirafı! - Rams Başakşehir Haberleri

        Emre Belözoğlu'dan transfer itirafı!

        İstanbul Başakşehir, Rams Global ile isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı. İmza töreninde konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, flaş bir transfer itirafında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 14:55
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        Belözoğlu'dan transfer itirafı!
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        İstanbul Başakşehir ile Rams Global arasındaki isim sponsorluğu anlaşmasının imza töreni Beşiktaş’ta bulunan bir otelde yapıldı. İmza törenine Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve sponsor firmanın Türkiye CEO’su Devran Bülbül’ün katıldı.

        Başkan Gümüşdağ, Başakşehir’in bu sezon sonunda 10. yaşını kutlayacağını hatırlatarak, "10 yıl önce böyle bir otel salonunda Başakşehir A.Ş.’yi kurmuştuk. Başakşehir genç yaşta olmasına rağmen önemli başarıları kısa zamana sığdıran bir takım oldu. Büyük kulüplerle yarıştık. Her sene şampiyonluğu zorladık. Süper Lig şampiyonu olduk. Başarıya odaklı bir takımız. Esi sponsorumuza teşekkür ediyorum, Medipol ismine veda ettik. Artık RAMS Başakşehir olarak anılmaya başladık. İnanıyorum önemli başarılara imza atacağız. Bunu sadece isim sponsorluğu olarak görmeyin, sosyal sorumluluk adına çok önemli projelerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

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        Altyapıya yatırımların devam edeceğini söyleyen Gümüşdağ, “Altyapımızdaki 16-17 yaşında çocuklara dünyanın önemli takımlarından teklifler var. Türkiye’nin en önemli futbol akademisin açılışını da yakında yapacağız. Kalecimiz Deniz’e dünyanın tanınmış kulüplerinden teklifler var. Akademiye daha çok ağırlık vereceğiz. 1-1.5 ay içinde açılışını yapacağımızı tahmin ediyorum” dedi.

        Emre Belözoğlu: “Türk futbolunun son yıllarında Avrupa'da en başarılı takım Başakşehir”

        Çok değerli anlaşmaya imza attıklarını dile getiren Teknik Direktör Emre Belözoğlu ise, “Türk futbol ekonomisini bu kadar daraldığı belki de en zor dönemlerini yaşadığı dönemde sponsorluklar çok önemli. Kendilerine Türk futboluna vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu beraberlik başarılarla taçlanır. RAMS Başakşehir’i 10 senenin 8’inde hem şampiyonluğa oynadı hem de Avrupa kupalarında ülkemize önemli hizmetler yaptı. Başakşehir UEFA kulüpler sıralamasında 51. sırada. Avrupa’da son yıllarda Türk futbolunun en başarılı takımı Başakşehir. Bu sene de hedefimiz Avrupa kupalarında yer alabilmek için mücadele etmek ve büyük takımlara meydan okumak. Şampiyonluk Türkiye’de kolay değil. Başakşehir bunu 7. senesinde yaşadı. Gerçekçi hedefler koymak doğru ama biz yine tüm rakiplerimizle boy ölçüşmeye hazırız” şeklinde konuştu.

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        “Beklentimiz en az 2, olabilirse 3 oyuncuyu kadroya katmak”

        Hedeflerinin olduğunu ve bu hedefler doğrultusunda doğru oyuncular tercih etmeye çalıştıklarının altını çizen başarılı teknik adam, “Arap yarım adasının yüksek bütçelerde oyunculara teklifler yapması, büyük takımların sansasyonel transferler yapması bizi geride kaldı gibi gösterse de doğru işler yapıyoruz. Önümüzde zamanımız var. Transferlerimiz olacaktır. Doğru şekilde takımı güçlendirmek önemli olacak. Transferlerimiz devam edecek, çok oyuncu getirmek yerine en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Beklentimiz en az 2, olabilirse 3 oyuncuyu kadroya katmak. Çok değerli oyuncuları dahil ettik. Fiziksel olarak iyi bir kamp geçirdik. Bu sene haftada 1 maç oynayacağız. En kötü Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz” diye konuştu.

        “Luka Milivojevic bize gelmek istedi"

        Son olarak Crystal Palace forması giyen Luka Milivojevic'in transferinde son durumunun sorulması üzerine Emre Belözoğlu, “Luka ile gerçekten 15-20 gün içinde görüşme gerçekleştirdik. Rakamlar bizi zorlayıcı, elimizden geldiğince yaklaştık, o da gelmek istedi. Sonra Dubai’den teklif geldiğini söyledi. Burada artık oyuncunun kendi tercihi devreye giriyor. Biz o rakamları karşılayamayacağımızı söyledik. Oyuncu Dubai’ye imza atarsa bu süreç kapanmış olacak” cümlelerine yer verdi.

        Devran Bülbül: “Şirketimizin vizyonu, Türk sporuna değer katmak”

        Galatasaray sevdalısı bir iş adamının neden Başakşehir’e sponsor olduğunu sorabilirsiniz diye sözlerine başlayan Devran Bülbül de, “Şirketimizin vizyonunun hedefi Türk sporuna değer katmak. Türk sporuna ve sporcusuna yatırımda bulunmak bizim için çok büyük gurur kaynağı. Başakşehir kısa sürede çok önemli başarılara imza atmış bir kulüp. İki kurumun kültürünü birbirine çok benzetiyorum, 3 kıtada 6 ülkede çok önemli başarılar elde etmiş bir grubuz. İki değerin bir araya gelmesi bizler için çok büyük mutluluk. Bu sezon ve gelecek sezonlarda Başakşehirimize başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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