"Bu olay bizi yolumuzdan döndürmeyecek"

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Avusturya'nın Wolfsberger ekibiyle karşılaşıyor. Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekibin 1 puanı bulunuyor. Avusturya ekibi ise iki maç sonunda 4 puan topladı.

BAŞAKŞEHİR - WOLFSBERGER

STAT: Fatih Terim Stadı

HAKEM: Irfan Peljto

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN Sports 2

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Skrtel, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

WOLFSBERGER: Koffer, Schmitz, Rnic, Solbauer, Novak, Leitgeb, Ritzmaier, Schmid, Liendl, Weissman, Niangbo

TEKNİK DİREKTÖR: Gerhard Struber

Medipol Başakşehir'de Sırp orta saha oyuncusu Danijel Aleksic'in sakatlığı bulunuyor.

23. RANDEVU

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 22 maçta 3 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 20 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 34 gole engel olamadı.

OKAN BURUK İLE AVRUPA'DA 5. SINAV

Okan Buruk yönetiminde ilk 2 Avrupa maçına UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibi karşısında çıkan turuncu-lacivertliler, rakibine 2 mücadelede de kaybetti. Ardından UEFA Avrupa Ligi gruplarına dahil olan Medipol Başakşehir, ilk hafta İtalya temsilcisi Roma'ya deplasmanda 4-0 yenilirken, ikinci maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

SAHASINDA 12. MAÇ

Medipol Başakşehir, bugüne kadar evinde yaptığı 11 maçta, 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki 11 maçta 9 gol atarken, kalesinde de 10 gol gördü.

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında evindeki ilk galibiyetini, geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Turuncu-lacivertliler, sahasındaki ikinci galibiyetini ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında Braga karşısında kazandı. Medipol Başakşehir, geçtiğimiz sezon gruptaki son maçta Portekiz ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

EN GOLCÜ VİSCA

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en skorer ismi, 8 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golü bulunan Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi. Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı.