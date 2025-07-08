Başakşehir yeni sezon mesaisine devam ediyor!

Başakşehir yeni sezon mesaisini sürdürüyor!
Yeni sezona hazırlanan RAMS Başakşehir, hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.
RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürdü.
Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesinde bulunan Seefeld köyündeki kampın ikinci gününde, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idmanda kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.
Başakşehir, akşam gerçekleştireceği antrenmanla 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam edecek.