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Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek, başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından birçok konuya değinirken, öğrencilere de bir müjde verdi. Başarı Teşvik Programı ile birçok devlet okullarında okuyan ve dereceye giren öğrencilere başarı desteği verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan programın kapsamı açıkladı. İşte Başarı Teşvik Programı başvuru şartları ve ödeme miktarı...

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  • Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek, başvuru şartları neler, ne kadar ödeme yapılacak?

    Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme dair birçok konuya değindi. 3 saat süren toplantının ardından, öğrencileri kapsayacak Başarı Teşvik Programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, "Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek, başvuru şartları neler?" İşte detaylar...
  • Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek, başvuru şartları neler, ne kadar ödeme yapılacak?

    BAŞARI DESTEK PROGRAMI NEDİR, ŞARTLAR NELER? 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Aralık tarihli Kabine toplantısı ardından öğrencileri kapsayacak destek programını açıkladı. Açıklamasından öne çıkan detaylar:

    ''Öğrencilerimize sesleniyorum, başarı teşvik programı.Sosyal yardım alma hakkına sahip olan ailelerimize mensup devlet okullarında okuyan, dereceye giren öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar, yüksek öğretim öğrencilerimize net asgari ücret kadar desteği vereceğiz. YÖK'ün belirlediği dünyada ilk 500 üniversiteye girme hakkını kazanan öğrencilerimize devletlerinin yanında olduğunu hissettirecek başarı desteklerini sağlayacağız.''

     
  • Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek, başvuru şartları neler, ne kadar ödeme yapılacak?

    ''Aynı durumdaki ailelerimizin evlatlarında işe girmek için gereken merkezi sınavlar ile bilim, spor, sanat yarışmalarına katılanların ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Bu program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdık.'' ifadelerine yer verdi.

     
  • Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek, başvuru şartları neler, ne kadar ödeme yapılacak?

    Ayrıntılı bilgi ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak.

     
  • Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek, başvuru şartları neler, ne kadar ödeme yapılacak?

    Yanı sıra sosyal yardım alan hanelerdeki meslek lisesi mezunları ile lise sonrası meslek edindirme kurslarına gidenlere net asgari ücrete orantılı destek olacağı belirtildi.

     
  • Başarı Teşvik Programı nedir, kimlere verilecek, başvuru şartları neler, ne kadar ödeme yapılacak?

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