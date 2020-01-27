Başbakan Tatar'a konuk oldular

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, 'Baba Parası' için çıktıkları Türkiye ve Avrupa gala turnesine Elazığ ve Malatya'daki depremler nedeniyle ara verdi. Kural, Cemcir ve Tanrısevsin, deprem gerçekleşmeden önce gittikleri Kıbrıs galasında KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Başbakan Ersin Tatar ile görüştü.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin ile sohbet eden Başbakan Ersin Tatar, daha sonra oyuncularla birlikte galada 'Baba Parası'nı izledi. Tatar, film ekibinden Kıbrıs'ta film çekmelerini isterken yoğun gündemde gülmeye gereksinimi olduğunu belirterek filmi izlemenin kendisine iyi geldiğini söyledi.