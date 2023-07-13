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        Başbakana su dolu şişe fırlattılar: Kosova Meclisi'nde yumruklu kavga çıktı

        Kosova Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Muhalefetten bir milletvekili Başbakan Kurti'ye su dolu pet şişe fırlattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 14:39
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        Kosova Meclisi'nde iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında kavga çıktı.

         

         

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        Muhalefetteki Kosova Demokrat Partisi (PDK) Milletvekili Mergim Lushtaku, Kosova Meclisinde konuşan Başbakan Albin Kurti'ye su dolu pet şişe fırlattı.

         

         

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        İktidar milletvekilleri, olaya hemen tepki göstererek Başbakan Kurti'yi korumak için toplandı. Bunun üzerine iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

         

         

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        Saldırı, Başbakan Kurti'nin, Kosova'nın kuzeyindeki gerilimin hafifletilmesine ilişkin AB ile varılan anlaşmadan bahsettiği sırada meydana geldi.

         

         

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        Kavganın ardından Kosova Meclis Başkanı Glauk Konjufca, oturuma ara verdi.

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        #kosova
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