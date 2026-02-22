'Başım Belada' yorumu kliplendi

Mehmet Erdem, üç yıl aradan sonra yeni yayın serisinin ilk teklisi 'Başım Belada' ile Bayhan Müzik etiketiyle dinleyiciyle buluştu. Türkiye müzik tarihinin önemli eserlerinden, Yusuf Hayaloğlu ve Ahmet Kaya imzalı kült şarkı; Mehmet Erdem'in kendine has yorumu ve Alper Atakan imzalı güçlü düzenlemesiyle öne çıkarken, sanatçının karakteristik vokaliyle modern bir atmosfer kazanıyor.

Şarkının klibi ise bu hafta yayına girdi. Kemal Başbuğ yönetmenliğinde İstanbul'da bir fabrikada kurulan sette kamera karşısına geçen Mehmet Erdem, müzisyen arkadaşlarıyla enerjisini kamera önüne taşıdı. Canlı performans hissini merkezine alan klipte; müziğin doğallığı, ekip uyumu ve sahne kimyası ön planda. Güçlü bir şarkı, güçlü bir performansla birleşerek izleyiciye samimi ve etkileyici bir müzik deneyimi sunuyor.

'Başım Belada', 2026 boyunca devam edecek Mehmet Erdem yayın serisinin ilk halkası. Proje; uzun soluklu cover’lar, yeni şarkılar ve sürprizlerle dolu bir repertuarın habercisi niteliğinde. Sahne enerjisini projelerine de taşıyan Mehmet Erdem, konser temposunu da sürdürmeye devam ediyor.