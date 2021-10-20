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Başında darp izi olan erkeğe ait cansız beden bulundu

Tunceli'de mesire alanında Bülent Demirkaya'nın cesedi bulundu. Başında darp izi bulunan Demirkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Başında darp izi olan erkeğe ait cansız beden bulundu
DHA

Tunceli-Erzincan karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Örenönü Tabiat Parkı’nda dün gece saatlerinde yürüyüş yapan bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan erkeği görüp, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi.

Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin üzerindeki ceketin cebinden Bülent Demirkaya’ya ait kimlik çıktı. Demirkaya’nın başında darp izi olduğu saptandı.

Demirkaya'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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