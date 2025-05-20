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        Haberler Gündem 3. Sayfa Başkent'te vahşet! Haydar Çakmak'ın katili 15 yaşında gaspçı çıktı | Son dakika haberleri

        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!

        Başkent'te, 40 yaşındaki Haydar Çakmak'ın dere yatağında bıçaklanmış halde cansız bedeni bulundu. Kamera görüntülerinden katil zanlısı 15 yaşındaki Y.P.T'ye ulaşıldı. Tutuklanan zanlının cinayeti gasp için işlediği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:35
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        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
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        Ankara'da, Haydar Çakmak (40), 16 Mayıs'ta, Çankaya ilçesi Mürsel Uluç Mahallesi'ndeki dere yatağında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

        ANKARA EMNİYETİ ÖZEL EKİP KURDU

        AA'daki habere göre Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çakmak'ın öldürülmesiyle ilgili olarak failin yakalanması için özel ekip kurdu.

        KAMERALARDAN ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

        Olayın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde inceleyen ekip, cinayetten 20 saat sonra şüpheli Y.P.T'yi (15) gözaltına aldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        CİNAYETİN NEDENİ 'GASP' ÇIKTI

        Katil zanlısı Y.P.T.'nin, temizlik görevlisi alarak çalışan Çakmak’ı gasp etmek için bıçakla öldürüldüğü öğrenildi.

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        #ankara
        #Son dakika haberler
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