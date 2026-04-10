        Haberler Spor Basketbol Basketbol haftanın programı - Basketbol Haberleri

        Basketbol haftanın programı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26. Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta perdesi aralanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 26, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 33. hafta müsabakaları yapılacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Yarın:

        13.00 Safiport Erokspor-Mersinspor (Sinan Erdem)

        18.00 Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji (Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi)

        20.30 Karşıyaka-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

        12 Nisan Pazar:

        13.00 Glint Manisa Basket-TOFAŞ (Muradiye)

        15.30 Trabzonspor-Aliağa Petkimspor (Hayri Gür)

        18.00 Bursaspor Basketbol-Türk Telekom (TOFAŞ)

        13 Nisan Pazartesi:

        19.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

        23 Nisan Perşembe:

        19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic (Pamukkale Üniversitesi)

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

        12 Nisan Pazar:

        14.45 Gaziantep Basketbol-iLab Basketbol (Karataş Şahinbey)

        15.00 MKE Ankaragücü Basketbol-Finalspor (TOBB ETÜ)

        16.30 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

        18.15 Çayırova Belediyespor-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler (Çayırova)

        13 Nisan Pazartesi:

        16.00 OGM Ormanspor-Kipaş İstiklalspor (M. Sait Zarifoğlu)

        17.00 Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Göztepe (Gazanfer Bilge)

        18.00 Fenerbahçe Koleji RAMS-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

        19.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Darüşşafaka Lassa (Kocaeli Atatürk)

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan şarkıcı Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

