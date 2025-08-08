Habertürk
Habertürk
        Basketbol milli takımlarının her sayısı bir fidana dönüşecek! - Basketbol Haberleri

        Basketbol milli takımlarının her sayısı bir fidana dönüşecek!

        A Milli Basketbol Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası ve hazırlık maçlarında atacağı her sayı 'Her basket bir fidan' projesi kapsamında bir fidana dönüşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 11:30 Güncelleme: 08.08.2025 - 11:30
        Her basket bir fidan!
        Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), 'Her basket bir fidan' projesi kapsamında A Milli Basketbol Erkek Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası ve hazırlık maçlarında atacağı her sayının fidan olarak dikileceğini açıkladı.

        TBF ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan proje kapsamında milli takımlardan yerel liglere kadar oynanan tüm müsabakalarda atılan sayı kadar fidan toprakla buluştu.

        Şu ana kadar 500 bin fidanın dikildiği projede, bundan sonra milli takımların oynayacağı maçlarda atılacak her basket de, fidan olarak dikilecek.

