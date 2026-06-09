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        Haberler Spor Basketbol Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist yarın belli olacak

        Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist yarın belli olacak

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 5'inci ve son maçında Beşiktaş GAİN, yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Potada ikinci finalist belli oluyor!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 2-2 berabere olan Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji, yarın serinin son maçında karşılaşacak.

        Saat 20.00'de Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı kazanan takım, ikinci finalist olacak.

        Eşleşmede ev sahibi avantajı bulunan siyah-beyazlılar; ilk maçı 82-79 kazanırken, ardından iki müsabakayı Bahçeşehir Koleji 101-79 ve 98-95'lik skorlarla kazanmayı başardı. Beşiktaş GAİN, son müsabakada rakibini deplasmanda 73-71 yenerek pes etmedi ve seriyi evinde oynanacak son maça taşımayı başardı.

        Karşılaşmadan galip ayrılan ekip seriyi 3-2 kazanacak ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak.

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