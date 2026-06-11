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        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu

        Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu

        Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        Potada final serisinin maç programı açıklandı!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in kozlarını paylaşacağı play-off final serisinin maç programı açıklandı.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle:

        13 Haziran Cumartesi:

        20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

        15 Haziran Pazartesi:

        20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

        17 Haziran Çarşamba:

        20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

        19 Haziran Cuma (Gerekirse):

        20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko

        21 Haziran Pazar (Gerekirse):

        20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN

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