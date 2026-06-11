Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç takvimi belli oldu
Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşı karşıya geleceği Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin maç programı belli oldu.
Giriş: 11 Haziran 2026 - 00:35 Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in kozlarını paylaşacağı play-off final serisinin maç programı açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde oynanacak maçların programı şöyle:
13 Haziran Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN
15 Haziran Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN
17 Haziran Çarşamba:
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko
19 Haziran Cuma (Gerekirse):
20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko
21 Haziran Pazar (Gerekirse):
20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN
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