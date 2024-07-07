'Baskül Ailesi'nin 'Fidan'ı Gamze Gözalan: Sektöre küstüm

Sektörde yaşadığı bazı olumsuzluklardan dolayı oyunculuğa küstüğünü söyleyen Gamze Gözalan, ayrıca şunları dile getirdi: Sektörde belli bir süre sonra rencide edileye başladım. Tatsız olaylar beni meslekten soğuttu. Bizim dönemimizde karavan falan yoktu. Köy tuvaletlerinde üzerimizi değiştiriyorduk. Konuk oyuncu olarak bir dizide rol aldım. 5 başrol oyuncusu bir karavanın içinde oturuyor. Sultanahmet Meydanı'nda bir taşın üzerinde diğer konuk oyuncularla oturuyorduk. Tuvalete girmek istedik, bizi sokmadılar karavana...

Biz çok sıkışık bir dönem yaşadık. Kemal Sunal, Suna Pekuysal, Ayşen Gruda ve Adile Naşit gibi değerlerle usta - çırak ilişkisi dâhilinde karşılıklı oynarken bambaşka bir döneme geçiş oldu. Televizyonla tiyatroyu bir arada sürdürdüm. Ne kadar kısa süreli olsa da 'sektörün en güzel dönemlerini yaşadım' diyebilirim. Birol Güven ile 'Doksanlar' dizisinde de birlikte çalıştık. Zaten konuk oyuncu olarak gittim iki - üç diziden sonra, 'Doksanlar' benim televizyondaki son projemdi. Her zaman tiyatro yapmaya devam ettim. Özel tiyatrolar sadece turne yaparak para kazanmaya başlamıştı. Rol aldığım oyunun Afyon turnesinde tatsız bir olay daha yaşadım. Eşim gelip beni Afyon'dan aldı. O gün, sondu benim için...