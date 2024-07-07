'Baskül Ailesi'nin 'Fidan'ı Gamze Gözalan: Sektöre küstüm
1990'lı yılların öne çıkan dizilerinden olan 'Baskül Ailesi'nde 'Fidan' karakteriyle tanınan Gamze Gözalan ile konuştuk. Oyunculuğu bırakan Gözalan, değişen hayatını anlattı
1997'de yayınlanan ve Türkiye'nin ilk sit-com'u, yani durum komedisi dizilerinden olan 'Baskül Ailesi', uzun soluklu olmasa da insanların hafızalarında yer edinmeyi başardı.
Üç çocuklu bir ailenin aşırı yemek yeme alışkanlıkları yüzünden başlarına gelenlerin esprili bir şekilde anlatıldığı yapımda Ayberk Atilla, Defne Yalnız, Çiçek Dilligil, Şoray Uzun ve Şafak Sezer gibi isimler rol aldı.
Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan dizinin başrol oyuncularından Gamze Özalan ile konuştuk. Gözalan, oyunculuk serüvenini ve şimdilerde neler yaptığını anlattı.
"OYUNCULUKTAN İLK PARAMI 6 YAŞINDA KAZANDIM"
Gamze Gözalan oyunculuk serüvenini şöyle anlattı: Bir komşumuz Erden Ener Tiyatrosu'nda çalışıyordu. 5 yaşındayken beni oraya götürdü. Orada çocuk oyunculuk yaparak sektöre adım attım. Ardından Türk Ticaret Bankası Keloğlan Çocuk Tiyatrosu ve İstanbul Radyosu Çocuk Saati'nde çalışmaya başladım. Ailem de destek verdi ve çok girişken bir çocuktum ve 6 yaşında bu sektörden paramı kazanmaya başladım.
Gamze Gözalan’ın ilk televizyon deneyimini ise henüz 14 yaşındayken 1985 - 1990 arasında TRT'de yayınlanan 'Kuruntu Ailesi' ile yaşadı. Adile Naşit, Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü Özcan, Zihni Güöktay, Suna Pekuysal ve Oya Küçümen gibi ustalarla rol aldı. Gözalan, sonrasında da 'Muhabbet 92' müzikalinde Şener Şen ve Emel Sayın ile aynı sahneyi paylaştı.
1990'lı yıllardan itibaren özel televizyonların hayatımıza girmesiyle birlikte televizyonda çeşitlilik de arttı. 1997'de yayınlanmaya başlayan sit-com dizisi 'Baskül Ailesi', Gamze Gözalan'ın geniş çevrelerce tanınmasını sağladı.
Bir dönemin ünlü oyuncusu dizi hakkında şunları aktardı: 'Baskül Ailesi' gerçek anlamda ilk sit-com'dur. Çok iyi bir projeydi ama maalesef sadece 18 bölüm sürdü. Bazı olumsuzluklar oldu. Gani Müjde ile Birol Güven'in projeyle ilgili keyfini kaçıran bir şeyler yaşandı. İkisi de çok değerli ve çalışırken çok mutlu olduğum iki insan.
İnsanın kendiyle dalga geçebilmesi, komedinin en güzel türüdür bence. Ben şişman olmanın keyfini 'Baskül Ailesi'nde yaşadım. Çok keyifliydi. Ekranlarda güzellik dayatması her zaman vardı ama son yıllarda aşırı yükseldiğini düşünüyorum.
"KİLOLARIMLA BARIŞIK DEĞİLDİM"
Geçirdiği mide ameliyatı sonrasında 155 kilodan 60 kiloya kadar düşen Gamze Gözalan, kilolarının oyunculuğunu etkilediğini belirtti: Kilolarım hayatımdan 10 yılımı aldı. Şişman olmam, benim oyunculuğumdan çok şey götürdü. Ne kadar barışık görünsem de ben kilolarımla barışık değildim. Kilo verdikten sonra beni tanıyamayan arkadaşlarım oldu.
Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Gamze Gözalan, pek çok reklam filmde seslendirme yaptı. Aynı zamanda 'Şirinler'de 'Şirine'yi seslendirdi. Oyuncu, "İnsanlar, beni sesimden de hatırlıyor ve tanıyor" dedi.
Sektörde yaşadığı bazı olumsuzluklardan dolayı oyunculuğa küstüğünü söyleyen Gamze Gözalan, ayrıca şunları dile getirdi: Sektörde belli bir süre sonra rencide edileye başladım. Tatsız olaylar beni meslekten soğuttu. Bizim dönemimizde karavan falan yoktu. Köy tuvaletlerinde üzerimizi değiştiriyorduk. Konuk oyuncu olarak bir dizide rol aldım. 5 başrol oyuncusu bir karavanın içinde oturuyor. Sultanahmet Meydanı'nda bir taşın üzerinde diğer konuk oyuncularla oturuyorduk. Tuvalete girmek istedik, bizi sokmadılar karavana...
Biz çok sıkışık bir dönem yaşadık. Kemal Sunal, Suna Pekuysal, Ayşen Gruda ve Adile Naşit gibi değerlerle usta - çırak ilişkisi dâhilinde karşılıklı oynarken bambaşka bir döneme geçiş oldu. Televizyonla tiyatroyu bir arada sürdürdüm. Ne kadar kısa süreli olsa da 'sektörün en güzel dönemlerini yaşadım' diyebilirim. Birol Güven ile 'Doksanlar' dizisinde de birlikte çalıştık. Zaten konuk oyuncu olarak gittim iki - üç diziden sonra, 'Doksanlar' benim televizyondaki son projemdi. Her zaman tiyatro yapmaya devam ettim. Özel tiyatrolar sadece turne yaparak para kazanmaya başlamıştı. Rol aldığım oyunun Afyon turnesinde tatsız bir olay daha yaşadım. Eşim gelip beni Afyon'dan aldı. O gün, sondu benim için...
"OYUNCULAR İÇİN MENAJER ÇOK ÖNEMLİ"
Gamze Gözaklan sektörden uzaklaşmasında menajer tercihinin de etkili olduğunu açıkladı. Oyuncu; "1990'ların sonları ve 2000'lerin ilk dönemlerinde menajerlik kavramı yeni başlamıştı ama benim gibi pek çok oyuncu bunu kavrayamadı. Hayatımın en büyük hatalarından biri menajerim olan Tümay Özokur ile işbirliğimizi sonlandırmamdı. Menajerlerin oyuncular için ne kadar önemli olduğunu anladım. Gittikçe işlerim azaldı, sonrasında da bırakmaya karar verdim" dedi.
2006'da 'Şişkooo' isimli bir kitap çıkaran Gamze Gözalan, ikinci kitabını yazıyormuş. Oyuncu, anılarından oluşan ve 'Benim 50 Yaşım' adındaki kitabını yakın zamanda bitirmek istediğini belirtti.
'İSTANBUL'DAN KAÇTIM'
61 yaşındaki oyuncu, şimdilerde bir akademide nefes terapisti, NLP eğitmeni ve yaşam koçluğu yaptığını söyleyerek; "Onlarca eğitim aldım, hem kendimi geliştirdim hem de insanlara dokundum" dedi.
Oyuncu; "İstanbul'dan kaçtım. Çok kalabalık ve artık hiç sevmiyorum. Eşimin de işi dolayısıyla burada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
2015'te makine mühendisi eşi Halil Sinan Tanık ile evlenen Gamze Gözalan, üç yıldır Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşadıklarını söyledi.
Oyunculuk tutkusunun içinde hâlâ olduğunu vurgulayan Gamze Gözalan ancak içine çok sinen bir proje olursa ekranlara dönebileceğine ifade etti.