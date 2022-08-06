Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz. 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete'de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak." sözleri ile 1071 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Peki, İŞKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB 1017 personel alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru tarihleri ne zaman? İşte detaylar...