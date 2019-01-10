Maltepe'de başörtülü lise öğrencisi genç kızı 13 Şubat 2017 günü minibüste darp ettiği iddiasıyla tutuklandı. 36 gün sonra tahliye edildi ve hakkında “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama”, “cebir veya tehdit kullanarak inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayhan Almila Kursar’ın davasında mahkeme kararını verdi.



“UZATMAYALIM, BARIŞALIM”

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık grafiker Ayhan Almila Kursar, mağdur Fatma Dilara Aslıhan Yiğit ve annesi ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Kursar, pişman olduğunu söyledi ve özür diledi. Olay anını hatırlamadığını ifade eden sanık, “Psikolojik tedavi görüyorum. Olaydan sonra muhafazakar insanların olduğu yerde çalıştım. Ne kadar samimi insanlar olduklarını gördüm. Uzatmayalım, barışalım” dedi.

Ayhan Almila Kursar’ın avukatı ise, “Sanık zır deli değildir ama normal de değildir” savunması yaptı.KADEM derneği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da müdahil olduğu davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” ile “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından beraat kararı verdi.Sanığın “hakaret” suçundan 3 bin 880 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, “inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan da 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Verilen cezaları erteledi.

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