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        Haberler Gündem Güncel Başörtüsüne yönelik skandal sözlere tutuklama talebi! | Son dakika haberleri

        Başörtüsüne yönelik skandal sözlere tutuklama talebi!

        İstanbul'da metroda başörtülü kadına hakaret eden şüpheli hakkında tutuklama talep edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        Skandal sözlere tutuklama talebi!

        İstanbul'da metroda başörtülü bir kadına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Hatice Ö., 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        İHA'nın haberine göre bir kadının, metroda karşılaştığı başörtülü kadına yönelik kullandığı "Her tarafından cahillik akıyor. Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" sözleri sosyal medyada tepki toplamış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlatmıştı.

        Görüntülerdeki hakaret içerikli paylaşımı yapan Hatice Ö. hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmişti. Hatice Ö. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Hatice Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada da ifadesi alınan Hatice Ö. savcılık tarafından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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