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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 personel alımı başvuruları 28 Mart tarihi itibarıyla başladı. Bu kapsamda ÖSYM ile İŞKUR, başvuru kılavuzu ve tercih kılavuzunu geçtiğimiz günlerde erişime sundu. Böylelikle Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro-branş kontenjan dağılımı, son başvuru tarihi gibi detaylar netlik kazanmış oldu. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuru ekranı...

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  • Başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı kapsamında 10 bin 900 sürekli, 8 bin 226 lisans, 21 bin 709 ön lisans ve 1665 ortaöğretim mezunu olmak üzere toplamda 42 bin 500 personel alımı yapıyor. Sağlık Bakanı Koca, sürece ilişkin başvuru tarihleri, başvuru şartları, kadro branş dağılımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ÖSYM KPSS-2023/5 tercih kılavuzunu atama bekleyen sağlıkçıların erişimine sundu. Peki, "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır, kadro branş dağılımı nasıl olacak? İşte Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzu...
  • Başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞLADI!

    Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

     
  • Başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mart 2023 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
  • Başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir." denildi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2023/5 TERCİH KILAVUZU
  • Başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    1- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

    2- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların, Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    3- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

    4- Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
  • Başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    5- Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

    6- Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

     
  • Başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    7- Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.
  • Başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI BRANŞ DAĞILIMI 

    Biyolog 28 (Lisans),

    Çocuk Gelişimcisi 102 (Lisans),

    Diğer Sağlık Personeli 100 (Lisans),

    Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans),

    Diyetisyen 255 (Lisans),

    Ebe 1530 (Lisans),

    Fizyoterapist 510 (Lisans),

    Hemşire 5202 (Lisans),

    Hemşire 867 (Ortaöğretim),

    İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28(Lisans),

    Odyolog 26 (Lisans),

    Perfüzyonist 25 (Lisans),

    Psikolog 255 (Lisans),

    Sağlık Fizikçisi 33 (Lisans),

    Sosyal Çalışmacı 91 (Lisans),
  • Başvurular başladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

    Sağlık Teknikeri Anestezi 480 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 87 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Laboratuvar 439 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Röntgen 521 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 16463 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Adli Tıp 22 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 315 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Ameliyat 153 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Diş Protez 102 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Diyaliz 131 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Eczane 204 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 25 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Evde Bakım 510 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 510 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 183 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 1122 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 51 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Odyometri 119 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Ortopedi 153 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 51 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Podolog 20 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Radyoterapi 28 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknikeri Optisyen 20 (Ön Lisans),

    Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 420 (Ortaöğretim),

    Sağlık Teknisyeni Anestezi 53 (Ortaöğretim),

    Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 13 (Ortaöğretim),

    Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 50 (Ortaöğretim),

    Sağlık Teknisyeni Röntgen 62 (Ortaöğretim),

    Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 200 (Ortaöğretim),

    Toplam: 8226 (Lisans), 21709 (Ön Lisans), 1665 (Ortaöğretim), Genel Toplam (31600).

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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