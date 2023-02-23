Türkiye'de üç büyük fay hattından biri olan Batı Anadolu Fayı kuzeyden güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan bir deprem alanıdır. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. İşte Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde şimdiye kadar meydana gelen depremler ve etkilediği iller hakkında merak edilenler...