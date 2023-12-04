Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Batı Ege GYO halka arz sonuçları açıklandı! Batı Ege Gayrimenkul kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Batı Ege GYO halka arz sonuçları açıklandı! Batı Ege Gayrimenkul kaç lot verdi?

        Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı. 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında talep toplayan Batı Ege GYO 3 TL sabit fiyattan halka arz edilmişti. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, Batı Ege Gayrimenkul kişi başına düşen lot sayısı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Batı Ege GYO halka arz sonuçları ve lot dağıtım miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 19:29 Güncelleme: 04.12.2023 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Batı Ege GYO halka arz sonuçları KAP’a yapılan duyuru sonucunda 4 Aralık Pazartesi günü açıklandı. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.halka arzında 3.225.029 yurtiçi bireysel yatırımcıya toplamda 290 milyon adet lot dağıtımı yapıldı. Peki, "Batı Ege Gayrimenkul kaç lot verdi, Batı Ege GYO borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Batı Ege Gayrimenkul'un 'BEGYO' hisse koduyla Yıldız Pazar'da İşlem göreceği tarih...

        2

        BATI EGE GYO KAÇ LOT VERDİ?

        Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçları 4 Aralık Pazartesi günü KAP’a açıklandı. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep geldi. Şirket halka arz toplam 3.255.029 TL lot dağıtırken bireysel yatırımcılara 62-63 lot düştü.

        3

        BATI EGE GYO (BEGYO) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Batı Ege Gayrimenkul borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin 6-7 Aralık tarihleri arasında BEGYO koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği düşünülüyor.

        4

        BATI EGE GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI

        Batı Ege GYO halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satıldı. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılan payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılmadı.

        5

        BATI EGE GYO HALKA ARZ TARİHLERİ

        Batı Ege Gayrimenkul 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında halka arz oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 12 şirkete kayyum kararı
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        "Bu hafta bir kış haftası olacak"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        17 yaşındaki Damla 4 gündür kayıptı! Dövmeden acı teşhis!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        İşte Oxford'a göre yılın kelimesi...
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?