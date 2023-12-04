Batı Ege GYO halka arz sonuçları açıklandı! Batı Ege Gayrimenkul kaç lot verdi?
Batı Ege Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı. 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında talep toplayan Batı Ege GYO 3 TL sabit fiyattan halka arz edilmişti. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, Batı Ege Gayrimenkul kişi başına düşen lot sayısı ve hissenin borsada işlem göreceği tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Batı Ege GYO halka arz sonuçları ve lot dağıtım miktarı...
Batı Ege GYO halka arz sonuçları KAP’a yapılan duyuru sonucunda 4 Aralık Pazartesi günü açıklandı. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.halka arzında 3.225.029 yurtiçi bireysel yatırımcıya toplamda 290 milyon adet lot dağıtımı yapıldı. Peki, "Batı Ege Gayrimenkul kaç lot verdi, Batı Ege GYO borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Batı Ege Gayrimenkul'un 'BEGYO' hisse koduyla Yıldız Pazar'da İşlem göreceği tarih...
BATI EGE GYO KAÇ LOT VERDİ?
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçları 4 Aralık Pazartesi günü KAP’a açıklandı. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,04 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10,82 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara 1,50 katı oranında talep geldi. Şirket halka arz toplam 3.255.029 TL lot dağıtırken bireysel yatırımcılara 62-63 lot düştü.
BATI EGE GYO (BEGYO) BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Batı Ege Gayrimenkul borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin 6-7 Aralık tarihleri arasında BEGYO koduyla Yıldız Pazar'da işlem göreceği düşünülüyor.
BATI EGE GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Batı Ege GYO halka arzında paylar, 3 TL sabit fiyattan satıldı. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yapılan payların alımı için T1 ve T2 bakiyelerini kullanılmadı.
BATI EGE GYO HALKA ARZ TARİHLERİ
Batı Ege Gayrimenkul 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında halka arz oldu.