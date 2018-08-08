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Batı Hollywood Belediyesi: Trump'ın yıldızı Şöhretler Bulvarı'ndan kaldırılsın

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Batı Hollywood Belediyesi, Başkan Donald Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızınn kaldırılmasını istedi. Talebin gerekçesi ise açıklanmadı.

08.08.2018 - 08:46 | Güncelleme:
- Reuters
Donald Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Batı Hollywood Belediyesi, Başkan Donald Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'ndaki (Walk of Fame) yıldızının kaldırılmasını istedi.

Belediye Başkanı John Duran Twitter mesajında, "Batı Hollywood Belediyesi, Hollywood Ticaret Odası'na Trump'ın yıldızının kaldırılması çağrısı yapan bir karar tasarını oybirliğiyle kabul etti" dedi.

https://twitter.com/JohnDuran/status/1026661751117344768

Duran, kararın gerekçesini ise açıklamadı.

ABD Başkanı Trump, birçok ünlünün adının yer aldığı Hollywood Bulvarı'na 2007'de "Apprentice" (Çırak) programını sunarken kabul edilmişti.

Trump başkan seçilmeden bir ay önce yıldızı kazmayla tahrip edilmişti.

- Reuters
Donald Trump'ın Şöhretler Kaldırımı'nda tahrip edilen yıldızı

Zanlı, bunu Trump'ın internete sızan bir bant kaydında "kadınlar hakkında sarf ettiği aşağılayıcı sözlere tepki olarak yaptığını" söylemiş, yıldız daha sonra tamir edilerek eski haline getirilmişti.

Daha sonra kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, yıldızın üzerine gamalı haç çizmişti.

Geçen yıl da yıldıza "#IResist" (Direniyorum) çıkartmaları yapıştırılmıştı.

Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızlar, Los Angeles Belediyesi ile Hollywood Ticaret Odası'na ait.

Hollywood Ticaret Odası daha önce, haklarındaki cinsel taciz suçlamaları sonrası Bill Cosby ve Kevin Spacey'nin yıldızlarının kaldırılmalarına yönelik talepleri reddetmişti.

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