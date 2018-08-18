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"Bu bölgede ayakta kalmış tek antik tiyatro. Şu anda tiyatro basamaklarına yakın bir alanda çalışmalar devam ediyor. Her kazdığımız yerde değişik eserlere rastlıyoruz. Basamak ayaklarında aslan figürleri çıkıyor. Bu figürler buranın o çağda ne kadar önemli bir alan olduğunu ortaya koyuyor. Halk dilinde '40 Basamaklar' diye adlandırılan tiyatro alanı kazdıkça daha da güzel görüntü veriyor."