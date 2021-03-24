Batman'da faciadan dönüldü! Rüzgara dayanamadı

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Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde şiddetli rüzgâra dayanamayan cami minaresi yıkıldı.

Sason'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgâr nedeniyle, Yolüstü köyünde gece saatlerinde camii minaresi yıkıldı.

Cami imamı Çetin Karakaya, "Hamdolsun maddi hasarla atlattık. Hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadı. Allah bizleri bütün musibetlerden belalardan muhafaza eylesin inşallah. Hem devletimizin hem resmi kurumlarımızın vatandaşlarımızın inşallah desteği ile camimizi eski haline getireceğiz. İnşallah daha güzelini yapacağız. Allah bizi daha büyük musibetlerden muhafaza buyursun inşallah" dedi.