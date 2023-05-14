Batman Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Batman Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Batman başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Batman Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Batman seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Batman Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Batman Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 83.97 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:22 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 58.3 oldu. Batman Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 123.964 oyla yüzde 67.21 - Recep Tayyip Erdoğan: 57.697 oyla yüzde 31.28 - Sinan Oğan: 2.275 oyla yüzde 1.23 - Muharrem İnce: 506 oyla yüzde 0.27 aldı. Batman 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Batman Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 83.76 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:22 itibarıyla yüzde 52.6 oranında açıldı. 2023 Batman milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 94.879 oyla yüzde 58.09 - Cumhur İttifakı: 52.325 oyla yüzde 32.05 - Millet İttifakı: 12.808 oyla yüzde 7.84 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 974 oyla yüzde 0.59 - Ata İttifakı: 205 oyla yüzde 0.13 aldı. Saat 21:22 itibarıyla 2023 Batman milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

