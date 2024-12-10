Batman'da sis etkili oldu
Batman'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Batman'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde 2 gün önce görülen sis bugün de etkisini sürdürdü.
Görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler, araçlarının farlarını yakarak trafikte ilerledi.
Sis nedeniyle trafik ekipleri, kara yollarında önlem aldı.
Ekipler, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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