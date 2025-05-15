Batman'da UMKE personeline yönelik eğitim kampı düzenlendi

Eğitimde, teorik bilgilerin yanı sıra sahada uygulamalı tatbikatlar da yapılarak afet ve acil durumlara yönelik hazırlıklar pekiştirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kıra Dağı Mesire alanında 40 UMKE personeline yönelik 3 günlük eğitim kampı gerçekleştirildi.

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