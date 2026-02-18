Batman İmsakiye 2026! Batman'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor?
Ramazan İmsakiyesi ile Bayburt sahur ve iftar saatleri belli oldu. Bu sene Ramazan ayı 19 Şubat tarihinde başlayacak ve ilk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak. Batman imsak ve sahur vakitleri ise merak ediliyor. Sahur ve iftar saatleri günlere göre ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Peki Batman'da ilk sahur vakti ne zaman ve ezan saat kaçta okunuyor? İşte 2026 Batman imsakiye vakti
Batman sahur ve iftar saati belli oldu. Ramazan imsakiyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve sahur vakti bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlıyor. İşte, 2026 Batman imsakiyesi, imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...
BATMAN'DA İLK SAHUR VE İFTAR SAATİ NE ZAMAN?
Diyanet Batman İmsakiyesine göre, 19 Şubat 2026 Çarşamba günü sahur vakti saat 5.33'te bitiyor. İlk iftar saati ise 19 Şubat 2026 Çarşamba akşamı saat 18.05 olarak duyuruldu.
Teravih namazı, yatsı ezanı 19:21'de okunduktan sonra kılınacak. 20 Şubat sahur için imsak vakti ise, 05.32 olacak.
BATMAN İMSAKİYE 2026
Batman'ın farklı ilçelerinde iftar ve sahur vakitleri birbirinden farklı olabilir. İlçenize özel namaz vakitlerini öğrenmek için "Batman İmsakiye 2026" bağlantısına tıklayarak ilçe tercihinizi belirleyebilirsiniz. Bu sayede Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine dayalı güncel Batman 2026 Ramazan İmsakiyesi bilgilerine kolayca ulaşabilirsiniz.
Batman tüm ilçelerinin imsakiye ve sahur vakti verilerine ulaşabilirsiniz.
2026 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet Dini Günler takviminde yer alan tarih bilgisine göre 2026 yılında Kadir Gecesi 16 Mart 2026 tarihinde idrak edilecek.
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Arefe Günü 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20 Mart 2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21 Mart 2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22 Mart 2026 | Pazar