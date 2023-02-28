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Haberler Teknoloji Oyun Battlefield 1 Sistem Gereksinimleri 2023: Battlefield 1 Kaç Gb Yer Kaplar?
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Battlefield 1 sistem gereksinimleri 2023: Battlefield 1 Kaç Gb yer kaplar?

Battlefield 1, yeni teknolojilerin ve dünya çatışmalarının, savaşın çehresini sonsuza dek değiştirdiği Birinci Dünya Savaşı'nda geçmektedir. Bu doğrultuda her savaşa katılabilir, tüm büyük araçları kontrol edebilir ve savaşı kazanan olmanızı sağlayan manevraları gerçekleştirebilirsiniz.

Battlefield 1 Sistem Gereksinimleri 2023: Battlefield 1 Kaç Gb Yer Kaplar?
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Her ne kadar oyunun sonunda 1 ifadesi olsa da bu aslında seri numarası değil, başka bir anlama gelmektedir. Battlefield 1, oyuncuları yoğun çatışma ve savaşın sardığı I. Dünya Savaşı'na geri götürür. Oyun, oyuncunun tarihi silahları ve araçları kullanabileceği I. Dünya Savaşı'nın olaylarından esinlenmiştir. Oyuncu; zırhlı kamyonlardan, arabalardan, tanklardan, teknelerden ve hatta at sırtında büyük veya küçük araçlara kadar her şeye erişebilir.

Battlefield 1 Kaç GB Ekran Kartı İstiyor?

Battlefield 1 oyunu, Arap çöllerinden Fransız şehirlerine kadar çok çeşitli ayarlara sahiptir. Bu oyun, oyuncuların ayarların kontrolünü ele alıp savaş için özelliklerden yararlanmalarının yanı sıra tahkimatları havaya uçurmak gibi özellikleri kullanmakta özgür olduğu geniş bir harita ortamında geçer. Battlefield 1 çok oyunculudur ve süreç, küçük ve büyük haritalarda rekabetçi bir şekilde değişir. Oyun, her biri farklı bir karakterin oynadığı birbiriyle bağlantılı olmayan beş bölümden oluşur. Yani oyuna belirli bir dinamizm ve çeşitlilik kazandıran farklı milletlerden beş asker sayesinde beş farklı bakış açısı elde edersiniz. Fransa, İngiltere, İtalya, Türkiye ve Mezopotamya'da savaşırsınız.

Battlefield 1 kaç GB ekran kartı istiyor diye merak ediyorsanız oyunu maksimum ayrıntıda oynamak adına önerilen gereksinimleri arasında 16 GB ram bellek gerektirmesi yer alır. Üstelik bu şartı koşan ilk oyunlardan biri olması ve tavsiye edilen grafik kartı olarak AMD Radeon RX 480'in belirtilmesi de bazı oyunculara şaşırtıcı gelmektedir. Battlefield 1 sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibidir.

Minimum gereksinimler:

  • İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
  • İşlemci (AMD): AMD FX-6350
  • İşlemci (Intel): Core i5 6600K
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Grafik kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2 GB
  • Grafik kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 660 2 GB
  • DirectX: 11.0
  • Bağlantı: 512 KBPS veya üzeri
  • Boş sabit disk alanı: 50 GB

Önerilen gereksinimler:

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü
  • İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith
  • İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya eşdeğeri
  • Bellek: 16 GB RAM
  • Grafik kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4 GB
  • Grafik kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1060 3 GB
  • DirectX: 11.1
  • Bağlantı: 512 KBPS veya üzeri
  • Boş sabit disk alanı: 50 GB

Daha gelişmiş özelliklere ve donanıma sahip bir oyun PC'niz varsa önerilen işlemci Intel Core i7-4790 veya AMD FX-8350'dir. Bu anlamda oyunun tüm grafik özelliklerini görüntülemek için grafik kartınız en az NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB veya bir AMD Radeon RX 480 4 GB veya daha iyisi olmalıdır.

Bu veya daha yüksek gereksinimler sayesinde PC'nizin sahip olduğu tüm varlıklarıyla harita üzerinde görüntü oluşturmada kesinlikle hiçbir sorunu olmamalıdır. Bu şekilde sorunsuz bir yolla ilerleme sağlaması, oyunun mümkün olduğu kadar çok şeyi yüklemek ve işlemek zorunda olmadığı anlamına gelir ve oyunun sorunsuz çalışmasını sağlar. Özellikle tarihe ilgisi olan ve o dönemim savaş stratejilerine dahil olup savaşmak isteyen oyuncular için oldukça ilgi çekici bir oyundur. Bu anlamda her kesimden insanın ilgisi çekebildiği gibi 1. Dünya Savaşı’nda önemli rol oynayan ülkelerin oyuncuları tarafından daha çok benimsenmiştir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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