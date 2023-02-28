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Haberler Teknoloji Oyun Assetto Corsa Sistem Gereksinimleri 2023: Assetto Corsa Kaç Gb Yer Kaplar?
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Assetto Corsa sistem gereksinimleri 2023: Assetto Corsa kaç Gb yer kaplar?

Assetto Corsa, oyunseverler tarafından en iyi VR sürüş simülatörlerinden biri olarak gösterilmektedir ve özellikle VR dünyasına yeni giren herkes için gayet iyi bir tercihtir. İlk etapta bir masaüstü PC oyunu olarak geliştirilmiş olsa da oyunda birkaç yıldır sanal gerçeklik desteği de mevcuttur.

Assetto Corsa Sistem Gereksinimleri 2023: Assetto Corsa Kaç Gb Yer Kaplar?
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Assetto Corsa oynamak için bilgisayarınızın önerilen özellikleri karşıladığından emin olmanız gerekir. Tam adıyla Assetto Corsa Competizione; Kunos Simulazioni tarafından geliştirilmiş, çok rekabetçi bir alanda neredeyse tamamen çok oyunculu olup türün mihenk taşı olmayı amaçlayan bir araba simülasyonudur. Xbox One, Xbox Series, PS5, PS4 ve PC için mevcut olan oyun, son sürümünü 2019'da sunmuştur. İşte Assetto Corsa sistem gereksinimleri.

Assetto Corsa Sistem Gereksinimleri

Assetto Corsa Cmpetizione mükemmel bir simülasyon seviyesinde olan bir oyundur. Sadece birkaç tekerlekle tam olarak keyif alınabilecek, zorlu ve çok gerçekçi bir yaklaşıma sahiptir. Assetto Corsa ilk başta göz korkutucu bir yarış simülatörü olabilir. Ancak biraz pratik, ipucu ve püf noktaları ile oyunu fethedebilirsiniz. Pistte yapmaktan korkmamanız gereken şeylerden biri de arabanızın sınırlarını zorlamaktır. Pek çok yarış arabasının, lastiklerin tutuşunu en üst düzeye çıkarmak ve otomobilin üretebileceği bastırma kuvvetini maksimum yapmak için tam sınırda sürülmesi gerekir. Daha fazla oynamaya başladıkça arabada kendinizi daha rahat hissedecek, bir bölgeye girecek ve seçtiğiniz makine ile bütünleşeceksiniz. Bu, parkurları hızla geçmenize ve tur sürelerinizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Peki, Assetto Corsa kaç GB ekran kartı istiyor?

Minimum gereksinimler:

  • İşletim sistemi: Windows Vista Sp2-7-8-8.1
  • İşlemci: AMD Athlon X2 2.8 GHZ, Intel Core 2 Duo 2.4 GHZ
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Grafik kartı: DirectX 10.1 (örn. AMD Radeon HD 6450, Nvidia GeForce GT 460)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Geniş bant internet bağlantısı
  • Sabit disk: 15 GB kullanılabilir alan
  • Ses kartı: Dahili

Önerilen gereksinimler:

  • İşletim Sistemi: Windows Vista Sp2-7-8-8.1
  • İşlemci: AMD altı çekirdekli işlemci, Intel dört çekirdekli işlemci
  • Bellek: 6 GB RAM
  • Grafik kartı: DirectX 11 (örn. AMD Radeon 290x, Nvidia GeForce GTX 970)
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Geniş bant internet bağlantısı
  • Sabit disk: 30 GB kullanılabilir alan
  • Ses kartı: Dahili

Oldukça güçlü bir bilgisayarınız yoksa sorunsuz bir deneyim sağlamak için bazı ayarları yapmanız gerekebilir. Ana menüden seçenekler sekmesini (dişli simge) ve ardından video seçeneklerini seçin. Düşük kare hızıyla mücadele ediyorsanız grafik ayarlarını önemli ölçüde azaltmanız ve ardından görseller ile kare hızınız arasında makul bir uzlaşma bulana kadar bunları yavaşça artırmanız tavsiye edilir. Video seçenekleri menüsündeki "Çözünürlük"ün monitörünüzün çözünürlüğünü ifade ettiğini unutmayın; bu nedenle bu durumun, deneyimlediğiniz görsel kalite üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Oyunun bilgisayarınızda kaplayacağı alan ise 15 GB’dir. Bu nedenle indirme ve sonrasındaki güncellemeleri de hesaba katarak bilgisayarınızda fazladan boş alan açmanız önerilmektedir. Tam sınırındaki bir 15 GB’lık boşluk, her ne kadar asgari alanı sağlasa da oyunun akışı ve yüksek performansı açısından 30 GB’lık bir alan çok daha verimli olacaktır. Assetto Corsa oynamanın en iyi yolu bir yarış direksiyonu ve pedalları kullanmaktır, ancak oynamak için bir gamepad veya hatta bir klavye kullanmak da mümkündür. Fakat yaşayacağınız deneyim, uygun bir yarış direksiyonu ile pedallar kullanmaktan çok daha iyi olamayacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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