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Apex Legends, PC, Xbox, PlayStation ve Switch'ten indirilebilen, oynaması ücretsiz bir Battle Royale tarzı nişancı oyunudur. Apex oyunlarında hem insanların hem de robotların zafer için savaşmaya zorlandığı Outlands adlı bir yerde yer alır. Üç oyuncudan oluşan 20 takım, hayatta kalmak için yüksek dereceli bir savaşta mücadele eder. Bu savaş ise Kings Canyon, Olympus ve World's Edge isimli birkaç haritada gerçekleşir.

Apex Legends Sistem Gereksinimleri

Apex Legends, "Legends" olarak bilinen insan ve robot kahramanları dahil ederek diğer Battle Royale oyunlarından sıyrılmaktadır. Bunlar, onları savaşta farklı kılan özel yeteneklere ve taktiklere sahip kahraman karakterlerdir. Overwatch'ı bu noktada Battle Royale tarzı bir oynanışla düşünebilirsiniz. Bu türdeki diğer oyunların çoğu, rakiplerine üstünlük sağlayacak fiziksel niteliklere veya becerilere sahip olmayan temel karakterlerle herkesi aynı bölgeye koyarak eşit bir oyun alanı oluşturduğundan, bu oldukça sıra dışı bir durumdur. Çeşitli karakter becerileri de birbiriyle iyi çalışır ve sizi verimli bir dövüş birimi haline getirmek için mangayı tamamlamak için kullanılabilir. Oyunlarınızda iyi bir performans sergilemeniz için önerilen Apex Legends sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekir, minimum olanlar ile sadece istenen asgari şartları sağlamış olursunuz.

Minimum gereksinimler:

İşlemci: AMD FX-4350 4.2 GHz / Intel Core I3-6300 3.8 GHz (4 çekirdek)

Ekran kartı: Radeon HD 7730 / NVIDIA GeForce GT 640

RAM: Yaklaşık 6 GB

Sabit disk: 56 GB boş alan

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit veya üzeri

Ses kartı: DirectX 11 veya eşdeğeri

Çevrimiçi bağlantı: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı

Monitör: TN 60Hz

Klavye: Standart

Fare: 2400 dpi

Önerilen gereksinimler:

Bu harika oyunun size sunduğu eğlence anlarını hissetme fırsatına sahip olmanız için yukarıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekir. Ancak size daha iyi bir deneyim yaşatacak olan Apex'in gereksinimlerini bilmek ve oyununuzun 60 FPS gibi bir özellikte daha akıcı olmasını istiyorsanız aşağıdaki şartları sağlamanız en doğrusudur.

İşlemci: AMD Ryzen 5 / Intel Core I5-3570K veya daha iyisi

Grafik kartı: AMD Radeon R9-290 / NVIDIA GeForce GTX-970

RAM: 8 GB

Sabit disk: 81 GB boş alan

Ses kartı: DirectX 11 veya eşdeğeri

Çevrimiçi bağlantı: Geniş bant bağlantısı

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit veya üzeri

Monitör: 120 Hz VA / 120 Hz TN

Klavye: Mekanik

Fare: 3600 dpi veya daha yüksek

Kulaklıklar: Oyuncu

En üst seviye gereksinimleri (Ultra PC):

Biraz çabayla sağlayabileceğiniz ve bu harika oyunla en iyi deneyimi yaşayabileceğiniz gereksinimler ise aşağıdaki gibidir.

İşlemci: 7. nesil Intel Core I7 veya daha iyisi

Ekran kartı: NVIDIA

RAM: 16

Sabit disk: 81 GB

İşletim sistemi: Windows 10 veya üzeri

Monitör: Ips 144 Hz / VA 144 Hz veya üstü

Klavye: Mekanik

Fare: 6400 dpi veya daha yüksek

Eğer aklınızdaki tek soru “Apex Legends kaç GB ram istiyor” ise yukarıdaki maddelere göz atabilirsiniz. Ram konusunda en çok sorulan ise 4 GB ram’in yeterli olup olmadığıdır. Evet, çalıştırabilirsiniz ama 4 GB ram günümüz oyunlarını oynamak için kesinlikle yetersizdir. Yine de isterseniz oyunu açabilirsiniz. Ancak bilmelisiniz ki çok düşük fps'lere sahip olacaksınız ve bu da bazı verim düşüklüklerine sebep olacaktır.

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