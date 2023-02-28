Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Oyun Apex Legends Sistem Gereksinimleri 2023: Apex Legends Kaç Gb Yer Kaplar?
ABONE OL

Apex Legends sistem gereksinimleri 2023: Apex Legends kaç Gb yer kaplar?

Apex Legends, PC, konsol ve mobil cihazlardaki oyuncular arasında inanılmaz derecede popüler olan Fortnite ve PUBG oyunlarına potansiyel rakip olan bir Battle Royale oyunudur. 60 oyuncu, diğer oyuncularla savaşırken silah, ganimet ve cephane toplamaları gereken bir savaş alanına bırakılır. Sürekli küçülen bir halka, oyuncuları sadece bir avuç kalana ve tek bir takım galip gelene kadar birbirine yaklaştırır.

Apex Legends Sistem Gereksinimleri 2023: Apex Legends Kaç Gb Yer Kaplar?
HABERTURK.COM

Apex Legends, PC, Xbox, PlayStation ve Switch'ten indirilebilen, oynaması ücretsiz bir Battle Royale tarzı nişancı oyunudur. Apex oyunlarında hem insanların hem de robotların zafer için savaşmaya zorlandığı Outlands adlı bir yerde yer alır. Üç oyuncudan oluşan 20 takım, hayatta kalmak için yüksek dereceli bir savaşta mücadele eder. Bu savaş ise Kings Canyon, Olympus ve World's Edge isimli birkaç haritada gerçekleşir.

Apex Legends Sistem Gereksinimleri

Apex Legends, "Legends" olarak bilinen insan ve robot kahramanları dahil ederek diğer Battle Royale oyunlarından sıyrılmaktadır. Bunlar, onları savaşta farklı kılan özel yeteneklere ve taktiklere sahip kahraman karakterlerdir. Overwatch'ı bu noktada Battle Royale tarzı bir oynanışla düşünebilirsiniz. Bu türdeki diğer oyunların çoğu, rakiplerine üstünlük sağlayacak fiziksel niteliklere veya becerilere sahip olmayan temel karakterlerle herkesi aynı bölgeye koyarak eşit bir oyun alanı oluşturduğundan, bu oldukça sıra dışı bir durumdur. Çeşitli karakter becerileri de birbiriyle iyi çalışır ve sizi verimli bir dövüş birimi haline getirmek için mangayı tamamlamak için kullanılabilir. Oyunlarınızda iyi bir performans sergilemeniz için önerilen Apex Legends sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekir, minimum olanlar ile sadece istenen asgari şartları sağlamış olursunuz.

Minimum gereksinimler:

  • İşlemci: AMD FX-4350 4.2 GHz / Intel Core I3-6300 3.8 GHz (4 çekirdek)
  • Ekran kartı: Radeon HD 7730 / NVIDIA GeForce GT 640
  • RAM: Yaklaşık 6 GB
  • Sabit disk: 56 GB boş alan
  • İşletim sistemi: Windows 7 64-bit veya üzeri
  • Ses kartı: DirectX 11 veya eşdeğeri
  • Çevrimiçi bağlantı: 512 KBPS veya daha hızlı internet bağlantısı
  • Monitör: TN 60Hz
  • Klavye: Standart
  • Fare: 2400 dpi

Önerilen gereksinimler:

Bu harika oyunun size sunduğu eğlence anlarını hissetme fırsatına sahip olmanız için yukarıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekir. Ancak size daha iyi bir deneyim yaşatacak olan Apex'in gereksinimlerini bilmek ve oyununuzun 60 FPS gibi bir özellikte daha akıcı olmasını istiyorsanız aşağıdaki şartları sağlamanız en doğrusudur.

  • İşlemci: AMD Ryzen 5 / Intel Core I5-3570K veya daha iyisi
  • Grafik kartı: AMD Radeon R9-290 / NVIDIA GeForce GTX-970
  • RAM: 8 GB
  • Sabit disk: 81 GB boş alan
  • Ses kartı: DirectX 11 veya eşdeğeri
  • Çevrimiçi bağlantı: Geniş bant bağlantısı
  • İşletim sistemi: Windows 7 64-bit veya üzeri
  • Monitör: 120 Hz VA / 120 Hz TN
  • Klavye: Mekanik
  • Fare: 3600 dpi veya daha yüksek
  • Kulaklıklar: Oyuncu

En üst seviye gereksinimleri (Ultra PC):

Biraz çabayla sağlayabileceğiniz ve bu harika oyunla en iyi deneyimi yaşayabileceğiniz gereksinimler ise aşağıdaki gibidir.

  • İşlemci: 7. nesil Intel Core I7 veya daha iyisi
  • Ekran kartı: NVIDIA
  • RAM: 16
  • Sabit disk: 81 GB
  • İşletim sistemi: Windows 10 veya üzeri
  • Monitör: Ips 144 Hz / VA 144 Hz veya üstü
  • Klavye: Mekanik
  • Fare: 6400 dpi veya daha yüksek

Eğer aklınızdaki tek soru “Apex Legends kaç GB ram istiyor” ise yukarıdaki maddelere göz atabilirsiniz. Ram konusunda en çok sorulan ise 4 GB ram’in yeterli olup olmadığıdır. Evet, çalıştırabilirsiniz ama 4 GB ram günümüz oyunlarını oynamak için kesinlikle yetersizdir. Yine de isterseniz oyunu açabilirsiniz. Ancak bilmelisiniz ki çok düşük fps'lere sahip olacaksınız ve bu da bazı verim düşüklüklerine sebep olacaktır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mobil teknolojilerin kalbi 4 gün boyunca Barcelona’da atacak
TEKNOLOJİ Mobil Dünya Kongresi'ne start verildi
Instagram Veri Silme Nasıl ve Nereden Yapılır? Instagram Verileri Önbellek Temizliği Nasıl Yapılır?
TEKNOLOJİ Instagram verileri silme nasıl yapılır?
Instagram Toplu Takipçi Silme Nasıl Yapılır? Instagram Takipçiler Engellemeden Toplu Nasıl Silinir?
TEKNOLOJİ Instagram toplu takipçi silme nasıl yapılır?
Instagram Telefon Numarası Gizleme ve Silme Nasıl Yapılır? İnstagram’da Telefon Numarasını Kaldırma İşlemi Nasıl Yapılır?
TEKNOLOJİ Instagram’da telefon numarasını kaldırma nasıl ...
Instagram Takipçi İsteklerini Silme Nasıl Yapılır? Instagram’dan Gelen Takip İstekleri Toplu Silinir Mi, İptal Edilir Mi?
TEKNOLOJİ Instagram takip isteklerini silme nasıl yapılır?
Instagram DM Mesajı Silme Nasıl Yapılır? Instagram Mesajları (DM) Nasıl Silinir ve Karşı Taraftan Silinir Mi?
TEKNOLOJİ Instagram DM mesaj silme nasıl yapılır?
Sons Of The Forest çıktı mı? Steam'de Sons Of The Forest oyunun fiyatı ne kadar, kaç TL?
TEKNOLOJİ Sons Of The Forest çıktı mı?
Ekşi Sözlük'ün engellenmesinde kamuoyunu yanıltan bilgiler gerekçe gösterildi
TEKNOLOJİ BTK: Ekşi Sözlük yanlış bilgiler verdi
AB Komisyonu'ndan TikTok yasağı!
TEKNOLOJİ AB'de TikTok yasağı!
Dünya yörüngesindeki Starlink uydu ordusu her geçen gün gelişiyor! Starlink interneti Türkiye'de ne zaman çalışacak?
TEKNOLOJİ Starlink interneti Türkiye'de ne zaman çalışmaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.