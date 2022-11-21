Son yolculuğuna uğurlandı

Batuhan Bostancı'nın ailesinin acısı yürekleri yaktı. Annesi İlknur Albayrak Bostancı ile babası Asil Bostancı, sarıldıkları oğullarının tabutundan uzun süre ayrılamadı.

Batuhan Bostancı’nın cenazesine; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan, Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Eski Başkanları Faruk Süren, Adnan Polat'ın da aralarında olduğu siyaset iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ve merhum Batuhan Bostancı’nın arkadaşları cenazede saf tuttu. Abdurrahim Albayrak ve Asil Bostancı, cenazenin başında taziyeleri kabul etti.

Hüsamettin Özkan

Ali Sabancı

İnan Kıraç

Berna Yılmaz