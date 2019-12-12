İHA

Bayburt'ta, R.Ç. (34) adlı şahıs, Zehra Erdemir'i (45) bıçaklayarak, öldürdükten sonra Süleyman Alan'ı (47) da ağır yaraladı.

İHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki KETEM'de meydana geldi. İddiaya göre, R.Ç., bir süredir rahatsız ettiği temizlik görevlisi bir çocuk annesi Zehra Erdemir ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.Ç., Erdemir'i boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Zanlı R.Ç.

Bıçaklı saldırgan daha sonra Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi'ne gelen R.Ç, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan'ı da (47) kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçmaya çalışan saldırgan, üniversite güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Zehra Erdemir kurtarılamadı. Zehra Erdemir'in eşinden boşandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.