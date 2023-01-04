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Haberler Gündem Bayburt'ta öğrencileri geleceğe hazırlayan atölyeler
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Bayburt'ta öğrenciler, Tasarım ve Beceri Merkezi atölyelerinde geleceğe hazırlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2021'de açılan Bayburt Tasarım ve Beceri Merkezi, 12 farklı atölyesiyle öğrencilere farklı deneyim yaşatıyor. Merkez, kent genelinde öğrenim gören her yaştan ve sınıf düzeyinden öğrencileri ağırlıyor

Bayburt'ta öğrencileri geleceğe hazırlayan atölyeler
AA

Bayburt'ta öğrenciler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 2021'de açılan Bayburt Tasarım ve Beceri Merkezi'ndeki 12 farklı atölye ile geleceğe hazırlanıyor.

Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için planlanan merkezde yabancı dil, drama, zeka oyunları, müzik, robotik, kodlama, astroSTEM, model uçak ve havacılık, ahşap, görsel sanatlar ve seramik atölyeleri ile kitap kafe ve konferans salonu bulunuyor.

HER YAŞTAN VE SINIF DÜZEYİNDEN ÖĞRENCİLER

Keman ve piyano ile müzik eğitiminden bilgisayar laboratuvarında robotik kodlamaya, onlarca farklı zeka oyunundan drama salonuna kadar öğrencilerin keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri için birçok detayın düşünüldüğü merkezde, 12 farklı atölyede alanında uzman eğitimciler görev yapıyor.

Okullar bölgesindeki Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasında hizmet veren merkez, kent genelinde öğrenim gören her yaştan ve sınıf düzeyinden öğrencileri ağırlıyor.

"BİLİM YOLCULUĞU PROJESİ" HAYATA GEÇİRİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, AA muhabirine, merkezdeki atölyelerde uygulamanın ön planda olduğu, deneyimi temel alan bir eğitim yaklaşımının benimsendiğini söyledi.

Tasarım ve Beceri Merkezi'ndeki atölyelerin öğrencilerin derslerde aldığı bilgileri hayatla ilişkilendirmesine ve bu bilgileri pratik uygulamalara, yaratıcı ürünlere dönüştürmesine imkan sağlayan fiziksel alanlar olduğunu belirten Güney, şöyle devam etti:

"Bu imkanı değerlendirmek adına kentte 'Bilim Yolculuğu' adı altında bir proje gerçekleştirdik. Bu imkanlardan ilimizdeki 15 bin öğrencinin istifade etmesi anlamında bu projeyi hayata geçirdik. İlimizdeki merkez ve köy okullarındaki öğrencilerimizin tamamı, oluşturduğumuz platform üzerinden başvuru yaparak taşıma yoluyla atölyemizi ziyaret ediyor. Buradaki öğretmenler nezaretinde artık bilginin beceriye dönüşmesi ve zihinlerinde oluşturulan tasarımların ürüne dönüştürülmesiyle ilgili bir süreç yaşanıyor."

"BİLİM SANAT MERKEZLERİ OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARIDIR"

Güney, merkezi son olarak Bilim Sanat Merkezi'nden 40 öğrencinin ziyaret ettiğini kaydederek, "Bilim Sanat Merkezleri okul dışı öğrenme ortamlarıdır. Okul saatleri dışında örgün eğitimi desteklemek adına yapılan bir çalışma. Bugün 12 atölyemizin tamamında çeşitli alanlarda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz nezaretinde atölye çalışmaları yaptı" diye konuştu.

"BİRÇOK ATÖLYE VAR VE HEPSİ ÇOK GÜZEL"

Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Hira Yücedağ da ziyaret ettiği merkezde farklı atölyeleri gezip çok eğlendiğini ve resim atölyesinde kilden mumluklar yaptığını anlattı.

2'nci sınıf öğrencisi Hümeyranur Gökçe ise çocuklar için birçok eğlence alanı bulunduğuna dikkati çekerek, "Resim atölyesini, kodlama ve yazılım atölyesini gördük. Drama, fen bilimleri gibi burada çocuklar için birçok atölye var ve hepsi çok güzel. Biz de burada çok güzel vakit geçirdik" dedi.

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