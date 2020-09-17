Bayburt Üniversitesi güz döneminde öğrencilerine uzaktan eğitim verecek

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Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversite senatosunda yeni tip korona virüs (Kovid-19) Küresel Salgın sürecinin ilerleyişi ve bunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı faaliyetleri üzerindeki muhtemel etkilerinin görüşüldü belirtildi.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için uzaktan eğitim kararı alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önlisans ve lisans düzeyinde eğitim verilen tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan eğitim yolu ile yapılmasına, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde hibrit (karma) eğitim modelinin uygulanmasına ve derslere ilişkin eğitim şekilleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde hibrit eğitim modelinin uygulanmasına ve derslere ilişkin eğitim şekillerinin ilgili kurulda karara bağlanacak. Mili Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararları dikkate alınmak üzere öğretmen yetiştirilen programların müfredatlarında yer alan okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması gibi derslerin akademik birimlerimizce değerlendirilecek. Ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mezuniyet sınavı ve ek sınavların çevrimiçi sınav, ödev, proje, sunum gibi uygulama şekillerinde yapılmasına, pandemi sürecinin seyrine göre alınan kararlarda değişiklik yapılabilmesine karar verilmiştir."