Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Bayer Leverkusen: 1 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen: 1 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İngiliz devi Arsenal, 1-1 berabere kaldı. Müsabakayı FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 17 Mart Çarşamba Günü Arsenal'in ev sahipliğinde oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 22:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayer Leverkusen ile Arsenal, yenişemedi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İngiliz temsilcisi Arsenal, kozlarını paylaştı.

        Bay Arena'da oynanan ve FIFA Kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Alman temsilcisini öne geçiren golü 46'da Robert Andrich atarken, İngiliz devine beraberliği getiren golü ise 89. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti.

        Bayer Leverkusen ile Arsenal arasındaki rövanş maçı, 17 Mart Çarşamba Günü Londra'da oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 10 Mart 2026 (Aslan Çeyrek Final İçin Avantaj İstiyor)

        Galatasaray'ın rakibi Liverpool. Aslan çeyrek final için avantaj istiyor. Okan Buruk nasıl bir 11 tercih edecek? Arne Slot'un planı ne olacak?  Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın