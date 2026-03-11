Bayer Leverkusen: 1 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İngiliz devi Arsenal, 1-1 berabere kaldı. Müsabakayı FIFA Kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetti. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 17 Mart Çarşamba Günü Arsenal'in ev sahipliğinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İngiliz temsilcisi Arsenal, kozlarını paylaştı.
Bay Arena'da oynanan ve FIFA Kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Alman temsilcisini öne geçiren golü 46'da Robert Andrich atarken, İngiliz devine beraberliği getiren golü ise 89. dakikada penaltıdan Kai Havertz kaydetti.
Bayer Leverkusen ile Arsenal arasındaki rövanş maçı, 17 Mart Çarşamba Günü Londra'da oynanacak.
