        Haberler Spor Futbol Almanya Bayer Leverkusen: 1 - Bayern Münih: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bayer Leverkusen: 1 - Bayern Münih: 1 | MAÇ SONUCU

        Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Dev mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        Giriş: 14.03.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Leverkusen ile Bayern yenişemedi!

        Almanya Bundesliga'nın 26. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Dev mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

        Leverkusen'in golünü 6. dakikada Aleix Garcia kaydetti. Konuk takım bu gole 69. dakikada Luis Diaz'la karşılık verdi. Ayrıca Bavyera ekibinin 26. dakikada Jonathan Tah, 61'de ise Harry Kane ile attıkları gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Ev sahibinin ise 90+3'te Jonas Hofmann ile attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

        BAYERN 9 KİŞİ KALDI

        B. Münih'te 42. dakikada Nicolas Jackson direkt kırmızıdan, 84. dakikada Luis Diaz ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.

        Ligin 27. haftasında B. Leverkusen deplasmanda Heidenheim'a konuk olacak. Bayern ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!

        Türkiye'nin, en yüksek güvenlikli cezaevlerinden biri olan İmralı, kuşkusuz Türkiye'nin son 27 yılının gündemden düşmeyen yerlerinden biri oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin başlaması ile de 1 yıldır gözler buraya daha çok çevriliyor. Peki çeyrek asır boyunca adaya gidenleri kim taşıdı? Tek seferi İmr...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon