Bayer Leverkusen: 1 - Bayern Münih: 1 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Bayer Leverkusen sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Dev mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Giriş: 14.03.2026 - 19:39
Almanya Bundesliga'nın 26. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih kozlarını paylaştı. Dev mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Leverkusen'in golünü 6. dakikada Aleix Garcia kaydetti. Konuk takım bu gole 69. dakikada Luis Diaz'la karşılık verdi. Ayrıca Bavyera ekibinin 26. dakikada Jonathan Tah, 61'de ise Harry Kane ile attıkları gol, VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Ev sahibinin ise 90+3'te Jonas Hofmann ile attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
BAYERN 9 KİŞİ KALDI
B. Münih'te 42. dakikada Nicolas Jackson direkt kırmızıdan, 84. dakikada Luis Diaz ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktı.
Ligin 27. haftasında B. Leverkusen deplasmanda Heidenheim'a konuk olacak. Bayern ise sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.
