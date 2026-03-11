Devler Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Bayer Leverkusen, Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Alman ekibi Leverkusen, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Arteta'nın öğrencilerini mağlüp etmek istiyor. İngiliz devi ise zorlu deplasmanda güzel sonuç alarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Peki, "Bayer Leverkusen- Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bayer Leverkusen- Arsenal maçı muhtemel 11'leri...