Bayer Leverkusen- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Bayer Leverkusen- Arsenal maçı hangi kanalda?
Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçında Bayer Leverkusen, Arsenal ile kozlarını paylaşıyor. Bay Arena'da oynanacak dev maç öncesinde, Bayer Leverkusen- Arsenal maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Bayer Leverkusen- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş: 11.03.2026 - 12:59 Güncelleme:
Devler Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Bayer Leverkusen, Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Alman ekibi Leverkusen, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Arteta'nın öğrencilerini mağlüp etmek istiyor. İngiliz devi ise zorlu deplasmanda güzel sonuç alarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Peki, "Bayer Leverkusen- Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bayer Leverkusen- Arsenal maçı muhtemel 11'leri...
BAYER LEVERKUSEN- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
Bayer Leverkusen- Arsenal maçı 11 Mart Çarşamba bu akşam saat 20.45'te oynanacak.
BAYER LEVERKUSEN- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Bay Arena'da oynanacak son 16 turu mücadelesi dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.