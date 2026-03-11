Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bayer Leverkusen- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Bayer Leverkusen- Arsenal maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu

        Bayer Leverkusen- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta? Bayer Leverkusen- Arsenal maçı hangi kanalda?

        Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçında Bayer Leverkusen, Arsenal ile kozlarını paylaşıyor. Bay Arena'da oynanacak dev maç öncesinde, Bayer Leverkusen- Arsenal maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Bayer Leverkusen- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 12:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devler Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Bayer Leverkusen, Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Alman ekibi Leverkusen, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp Arteta'nın öğrencilerini mağlüp etmek istiyor. İngiliz devi ise zorlu deplasmanda güzel sonuç alarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Peki, "Bayer Leverkusen- Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Bayer Leverkusen- Arsenal maçı muhtemel 11'leri...

        2

        BAYER LEVERKUSEN- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

        Bayer Leverkusen- Arsenal maçı 11 Mart Çarşamba bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

        3

        BAYER LEVERKUSEN- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bay Arena'da oynanacak son 16 turu mücadelesi dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.

        4

        BAYER LEVERKUSEN- ARSENAL MUHTEMEL 11

        B. Leverkusen: Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Culbreath, Palacios, Garcia, Grimaldo, Terrier, Maza, Kofane

        Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Saka, Havertz, Martinelli, Gyökeres

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Çorum'daki tepki çeken görüntülere para cezası!
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        Kocası katletti! Son kurban Songül oldu!
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"